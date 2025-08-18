Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи Зеленского и Трампа.

Что сказал Трамп об окончании войны и переговорах?

По мнению президента Соединенных Штатов, в его переговорах с Владимиром Путиным, прошедших в пятницу, 15 августа, на Аляске, был достигнут "очень существенный прогресс".

Я думаю, что есть вероятность, что из этого что-то может получиться,

– сказал он.

Дональд Трамп также добавил, что нужно обеспечить длительный мир и что работа над этим будет продолжаться и с Украиной, и с Россией.

Между тем Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к трехсторонним встречам с участием диктатора Путина.

К слову, Трамп также заявил, что 18 августа будет "или сделка, или не сделка". Если ее не будет, то он пригрозил прекратить поддержку Украины.