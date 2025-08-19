Свидетелем разговора был госсекретарь США Марко Рубио. Чиновник рассказал детали для Fox News, передает 24 Канал.
О чем говорили Путин и Трамп 18 августа?
По словам Рубио, в ходе телефонного разговора Трамп предложил Путину встретиться с Зеленским, что станет "беспрецедентным шагом". Над организацией переговоров уже работает американская сторона.
Кроме того, госсекретарь выразил надежду на заключение соглашения уже на следующей трехсторонней встрече – президентов Путина, Трампа и Зеленского.
Мы еще не дошли до этого, но это наша цель, и сегодня мы обсуждали, как ее достичь. Но сам факт, что Путин говорит: "Конечно, я встречусь с Зеленским", – это уже большое достижение,
– подчеркнул чиновник.
Рубио также отметил – он не утверждает, что украинский и российский лидеры "выйдут из той комнаты лучшими друзьями" или с мирным соглашением. Но важно то, что они будут разговаривать друг с другом, чего не было в течение трех с половиной лет.
Какие детали известны о звонке Трампа Путину?
- По словам Зеленского, участники переговоров в Белом доме были готовы к этому. Впоследствии встречу продолжили в другом формате в Овальном кабинете – на уровне глав государств без делегаций.
- В Кремле заявили, что разговор был "откровенным и весьма конструктивным" и продолжалась около 40 минут. Президенты якобы "высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины".
- Для встречи Зеленского и Путина сначала предлагают двусторонний формат, а затем – переход к трехстороннему с участием Трампа.