Свідком розмови був держсекретар США Марко Рубіо. Посадовець розповів деталі для Fox News, передає 24 Канал.
Про що говорили Путін і Трамп 18 серпня?
За словами Рубіо, у ході телефонної розмови Трамп запропонував Путіну зустрітися з Зеленським, що стане "безпрецедентним кроком". Над організацією перемовин вже працює американська сторона.
Окрім того, держсекретар висловив сподівання на укладення угоди вже на наступній тристоронній зустрічі – президентів Путіна, Трампа і Зеленського.
Ми ще не дійшли до цього, але це наша мета, і сьогодні ми обговорювали, як її досягти. Але сам факт, що Путін каже: "Звісно, я зустрінуся із Зеленським", – це вже велике досягнення,
– наголосив посадовець.
Рубіо також зазначив – він не стверджує, що український та російський лідери "вийдуть із тієї кімнати найкращими друзями" або з мирною угодою. Але важливо те, що вони розмовлятимуть один з одним, чого не було протягом трьох з половиною років.
Які деталі відомі про дзвінок Трампа Путіну?
- За словами Зеленського, учасники перемовин у Білому домі були готові до цього. Згодом зустріч продовжили в іншому форматі в Овальному кабінеті – на рівні глав держав без делегацій.
- У Кремлі заявили, що розмова була "відвертою і вельми конструктивною" та тривала близько 40 хвилин. Президенти нібито "висловились на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України".
- Для зустрічі Зеленського й Путіна спершу пропонують двосторонній формат, а потім – перехід до тристороннього за участі Трампа.