Свідком розмови був держсекретар США Марко Рубіо. Посадовець розповів деталі для Fox News, передає 24 Канал.

Про що говорили Путін і Трамп 18 серпня?

За словами Рубіо, у ході телефонної розмови Трамп запропонував Путіну зустрітися з Зеленським, що стане "безпрецедентним кроком". Над організацією перемовин вже працює американська сторона.

Окрім того, держсекретар висловив сподівання на укладення угоди вже на наступній тристоронній зустрічі – президентів Путіна, Трампа і Зеленського.

Ми ще не дійшли до цього, але це наша мета, і сьогодні ми обговорювали, як її досягти. Але сам факт, що Путін каже: "Звісно, я зустрінуся із Зеленським", – це вже велике досягнення,

– наголосив посадовець.

Рубіо також зазначив – він не стверджує, що український та російський лідери "вийдуть із тієї кімнати найкращими друзями" або з мирною угодою. Але важливо те, що вони розмовлятимуть один з одним, чого не було протягом трьох з половиною років.

Які деталі відомі про дзвінок Трампа Путіну?