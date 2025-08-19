Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву помічника Путіна Ушакова, якого цитують російські ЗМІ.

Про що говорили Путін і Трамп?

Розмова президента США Трампа та глави Кремля Путіна відбулась пів години тому, про що заявив повідомив помічник Путіна Ушаков.

Трамп поінформував Путіна про переговори із Зеленським та лідерами європейських країн.

Як пишуть російські ЗМІ, які цитують Ушакова, Трамп та Путін "висловились на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України". Також вони "обговорили ідею розглянути можливість підвищити рівень представників Москви та Києва на переговорах".

Ушаков додав, що Путін і Трамп провели телефонну розмову, яка тривала близько 40 хвилин. Він охарактеризував її як "відверту та вельми конструктивну".