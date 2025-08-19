Про це повідомдяє 24 Канал з посиланням на Дональда Трампа у Truth Social. Президент США підтвердив, що подзвонив Путіну наприкінці зустрічі.

Важливо "За тиждень – два знатимемо, чи нам вдалося": головні заяви із зустрічі Трампа з лідерами Європи

Як зазначив Трамп, він почав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним. Опісля він приєднається до них – для тристоронньої зустрічі. Де все це відбудеться – поки не узгоджено.

Як пише журналіст Axios, посилаючись на джерело, Трамп сподіваються, що переговори між президентами пройдуть ще до кінця серпня.

Крім цього, американський президент згадав, що під час зустрічі у Білому домі обговорювали безпекові гарантії для України, і які гарантії "нададуть різні європейські країни за координацією США".

Що заявили у Кремлі?

Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що Дональд Трамп та Володимир Путін спілкувалися 40 хвилин. Він запевнив, що обоє політиків "висловились на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України".

Щодо ймовірної зустрічі українського та російського президентів – у Кремлі заявили, що Трамп з Путіним "обговорили ідею розглянути можливість підвищити рівень представників Москви та Києва на переговорах".