Деталі дзвінка згодом розповів журналістам український лідер, передає 24 Канал із посиланням на Укрінформ. За словами Зеленського, усі учасники зустрічі були готові до такої комунікації.

Дивіться також Зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі: все, що відомо про історичний візит

Що відомо про дзвінок Трампа Путіну?

Український президент повідомив, що спершу мав двосторонній трек із Трампом, опісля якого в широкому форматі обговорили те, про що домовилися. Окрім того, із європейськими лідерами детальніше розглянули кроки щодо гарантій безпеки й можливих зустрічей.

Після цього президент Трамп сказав: "Я зараз піду і буду обговорювати це з Росією, з Путіним, щоб повернутися до вас із фідбеком (зворотною реакцією – 24 Канал)". І ми проговорили фідбек,

– розповів Зеленський.

Усі учасники зустрічі нібито були готові до цього. Згодом зустріч продовжили в іншому форматі в Овальному кабінеті – на рівні глав держав без делегацій.

Зеленський додав – після розмови з Путіним американський лідер сказав, що пропонується двосторонній формат, а потім перехід до тристороннього.

До слова, у Кремлі вже прокоментували телефонну розмову Трампа і Путіна. Там заявили, що вона була "відвертою і вельми конструктивною" та тривала близько 40 хвилин. Президенти "висловились на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також нібито "обговорили ідею розглянути можливість підвищити рівень представників Москви та Києва".

Трамп розпочав підготовку зустрічі Зеленського і Путіна

У соцмережі Truth Social американський президент підтвердив, що подзвонив російському диктаторові наприкінці саміту в Білому домі.

За словами Трампа, він розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним. Опісля лідер США приєднається до них для тристоронньої зустрічі.

Однак наразі не узгоджено, де це відбудеться. В Axios із посиланням на джерело припускають – Трамп сподівається провести ці перемовини до кінця серпня.