Гарантії виключають будь-які обмеження для української армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Дивіться також Росіяни відхиляють гарантії безпеки для України, про які говорили в Білому домі, – ISW
Які гарантії безпеки для України готують США та Європа?
Як розповіли джерела на умовах анонімності, ці гарантії зосереджуватимуться на посиленні оборонних спроможностей України без будь-яких обмежень щодо чисельності військ. Таким чином, партнери прагнуть уникнути сценарію, де Москва намагатиметься нав’язати Києву обмеження в рамках потенційної мирної угоди.
Саміт у Білому домі за участю президента США Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів приніс чіткіше зобов’язання Вашингтона допомогти із безпековими гарантіями. Це тимчасово зняло занепокоєння у Києві та європейських столицях щодо можливої зміни курсу американської адміністрації після переговорів Трампа з Путіним на Алясці.
Під час зустрічі ми обговорили Гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки,
– зазначив Трамп у публікації на платформі Truth Social.
У вівторок лідери Європейського Союзу мають бути дистанційно проінформовані про результати переговорів у Вашингтоні.
Передбачається, що майбутній пакет гарантій базуватиметься на напрацюваннях так званої "коаліції охочих" під проводом Великої Британії та Франції. У перспективі він може включати багатонаціональні сили, хоча формат їхньої участі ще належить узгодити.
Під час вашингтонської зустрічі більшість лідерів підтримали концепцію гарантій, подібних до статті 5 НАТО про взаємну оборону. Цю ідею першою запропонувала прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Водночас джерела наголосили, що конкретні умови та роль США ще мають бути детально опрацьовані.
Довідка: Стаття 5 є основним принципом Організації Північноатлантичного договору, до якої входять 32 країни. Вона передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу.
Гарантії безпеки Україні: що відомо?
- Марко Рубіо заявив, що Україні можуть бути надані гарантії безпеки від різних країн, не обмежуючись саме вступом до НАТО. Подібні угоди є, наприклад, між США та Японією і Південною Кореєю, які не є членами НАТО. Після війни Україна сама ладна укладати безпекові угоди на свій розсуд.
- Під час брифінгу український президент заявив, що гарантії безпеки будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів.
- У Білому домі Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін погодився на гарантії безпеки для України. Їх зокрема планують обговорити на тристоронній зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського.
- Трамп також заявив, що США будуть залучені до гарантій безпеки для України після війни.