Гарантії виключають будь-які обмеження для української армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Які гарантії безпеки для України готують США та Європа?

Як розповіли джерела на умовах анонімності, ці гарантії зосереджуватимуться на посиленні оборонних спроможностей України без будь-яких обмежень щодо чисельності військ. Таким чином, партнери прагнуть уникнути сценарію, де Москва намагатиметься нав’язати Києву обмеження в рамках потенційної мирної угоди.

Саміт у Білому домі за участю президента США Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів приніс чіткіше зобов’язання Вашингтона допомогти із безпековими гарантіями. Це тимчасово зняло занепокоєння у Києві та європейських столицях щодо можливої зміни курсу американської адміністрації після переговорів Трампа з Путіним на Алясці.

Під час зустрічі ми обговорили Гарантії безпеки для України, які будуть надані різними європейськими країнами у координації зі Сполученими Штатами Америки,

– зазначив Трамп у публікації на платформі Truth Social.

У вівторок лідери Європейського Союзу мають бути дистанційно проінформовані про результати переговорів у Вашингтоні.

Передбачається, що майбутній пакет гарантій базуватиметься на напрацюваннях так званої "коаліції охочих" під проводом Великої Британії та Франції. У перспективі він може включати багатонаціональні сили, хоча формат їхньої участі ще належить узгодити.

Під час вашингтонської зустрічі більшість лідерів підтримали концепцію гарантій, подібних до статті 5 НАТО про взаємну оборону. Цю ідею першою запропонувала прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Водночас джерела наголосили, що конкретні умови та роль США ще мають бути детально опрацьовані.

Довідка: Стаття 5 є основним принципом Організації Північноатлантичного договору, до якої входять 32 країни. Вона передбачає, що збройний напад на одного або декількох членів вважатиметься нападом на всіх членів Альянсу.

Гарантії безпеки Україні: що відомо?