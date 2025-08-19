Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо у програмі "Джессі Воттерс Прайм-тайм" на Fox News, передає 24 Канал.

Дивіться також Якою має бути мирна угода між Україною та Росією: Марко Рубіо назвав 3 ключові умови

Які гарантії безпеки можливі?

Американський високопосадовець зазначив, що наразі триває координація з європейськими та неєвропейськими партнерами для створення гарантій безпеки, зокрема домовленостей, для України у разі укладення мирної угоди з Росією.

Це не обмежується лише НАТО – подібні угоди існують між багатьма державами світу, наприклад, США мають їх із Південною Кореєю та Японією. Україна після завершення конфлікту матиме право укладати власні безпекові угоди,

– сказав він.

На думку Марко Рубіо, найсильнішою гарантією безпеки для України є наявність сильної армії. Крім вищезгаданого, держсекретар США також зазначив, що зараз змінилася модель міжнародної підтримки, зокрема з боку Сполучених Штатів.

США тепер продають Україні зброю, а Європа через НАТО допомагає її у купівлі та постачанні. Це дає Києву забезпечувати себе необхідним озброєнням, посилюючи оборонний потенціал та інтеграцію з міжнародними системами безпеки.

Що цьому передувало?