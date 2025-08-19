Таку заяву зробив державний секретар США Марко Рубіо у програмі "Джессі Воттерс Прайм-тайм" на Fox News, передає 24 Канал.
Дивіться також Якою має бути мирна угода між Україною та Росією: Марко Рубіо назвав 3 ключові умови
Які гарантії безпеки можливі?
Американський високопосадовець зазначив, що наразі триває координація з європейськими та неєвропейськими партнерами для створення гарантій безпеки, зокрема домовленостей, для України у разі укладення мирної угоди з Росією.
Це не обмежується лише НАТО – подібні угоди існують між багатьма державами світу, наприклад, США мають їх із Південною Кореєю та Японією. Україна після завершення конфлікту матиме право укладати власні безпекові угоди,
– сказав він.
На думку Марко Рубіо, найсильнішою гарантією безпеки для України є наявність сильної армії. Крім вищезгаданого, держсекретар США також зазначив, що зараз змінилася модель міжнародної підтримки, зокрема з боку Сполучених Штатів.
США тепер продають Україні зброю, а Європа через НАТО допомагає її у купівлі та постачанні. Це дає Києву забезпечувати себе необхідним озброєнням, посилюючи оборонний потенціал та інтеграцію з міжнародними системами безпеки.
Що цьому передувало?
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США нададуть Україні "дуже гарні безпекові гарантії, дуже гарний захист", але водночас "Україну ніколи не візьмуть в НАТО", а головна відповідальність за безпеку буде на Європі.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський, говорячи про гарантії безпеки, зазначив, що вони будуть формалізовані на папері в найближчий тиждень або 10 днів. Він припустив, що гарантії будуть розширятися з часом.
Нагадаємо, ще раніше український президент підкреслив важливість вступу України до ЄС як безпекової гарантії та обговорив з Урсулою фон дер Ляєн питання оборони у рамках свого нещодавнього візиту до Брюсселя.