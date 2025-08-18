Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію зустрічі Зеленського і Трампа.
Також американський президент заявив, що перемир'я та припинення вогню в Україні він уже не вимагає, а націлений на переговори про міцний мир.
Я не думаю, що нам потрібне припинення вогню, це було б непогано, тому що люди перестануть помирати, але зараз ми працюємо над довготривалим миром,
– сказав Трамп.
До слова, Трамп також заявив, що 18 серпня буде "або угода, або не угода", а інакшому випадку пригрозив зупинити підтримку України.