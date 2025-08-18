Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию встречи Зеленского и Трампа.
Также американский президент заявил, что перемирия и прекращения огня в Украине он уже не требует, а нацелен на переговоры о прочном мире.
Я не думаю, что нам нужно прекращение огня, это было бы неплохо, потому что люди перестанут умирать, но сейчас мы работаем над долговременным миром,
– сказал Трамп.
К слову, Трамп также заявил, что 18 августа будет "или соглашение, или не соглашение", а в противном случае пригрозил остановить поддержку Украины.