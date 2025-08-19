Однак тепер російські чиновники почали публічно відхиляти їх. Про це йдеться у звіті ISW, передає 24 Канал.

Дивіться також Зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі: все, що відомо про історичний візит

Що в Росії кажуть про гарантії безпеки для України?

В Інституті вивчення війни звернули увагу на заяву речниці Міністерства закордонних справ країни-агресорки Марії Захарової від 18 серпня. Росія "категорично відкидає будь-який сценарій, який передбачає появу в Україні військового контингенту за участю країн НАТО".

Йдеться про як офіційний контингент Альянсу для миротворчої місії в Україні, так і контингенти будь-якої країни-члена, навіть якщо це не буде частиною місії НАТО.

Зверніть увагу! Трамп та інші офіційні особи ЄС повторно заявили, що будь-яке розгортання миротворчих сил в Україні не буде офіційним військовим контингентом НАТО.

До слова, заява Захарової узгоджується з попередніми повідомленнями Кремля, які відкидали можливість розгортання військового контингенту будь-якої країни-члена НАТО в Україні й погрожували – Росія вважатиме це своєю законною військовою ціллю.

Які гарантії безпеки обговорили в Білому домі?

Нагадаємо, наприкінці зустрічі в Білому домі американський президент зателефонував Путіну. Вони говорили близько 40 хвилин.

Зокрема, російський диктатор нібито погодився на гарантії безпеки для України. Для обговорення деталей організують зустріч Зеленського та Путіна, до яких згодом планує приєднатися і сам Трамп.

Я позитивно налаштований і думаю, ми можемо досягти колективної домовленості. Європа візьме на себе багато з цього,

– заявив лідер США.

Він також не знає, чи йтиметься про розгортання американських військ, але пообіцяв надати Україні "дуже хороший захист".

Водночас державний секретар Марко Рубіо зазначив, що наразі триває координація з партнерами для створення гарантій безпеки для України у разі укладення мирної угоди з Росією.

Це не обмежується лише НАТО... Україна після завершення конфлікту матиме право укладати власні безпекові угоди,

– сказав він.