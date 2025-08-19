Гарантии исключают любые ограничения для украинской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Какие гарантии безопасности для Украины готовят США и Европа?

Как рассказали источники на условиях анонимности, эти гарантии будут сосредоточены на усилении оборонительных возможностей Украины без каких-либо ограничений по численности войск. Таким образом, партнеры стремятся избежать сценария, где Москва будет пытаться навязать Киеву ограничения в рамках потенциального мирного соглашения.

Саммит в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров принес четкое обязательство Вашингтона помочь с гарантиями безопасности. Это временно сняло беспокойство в Киеве и европейских столицах относительно возможного изменения курса американской администрации после переговоров Трампа с Путиным на Аляске.

Во время встречи мы обсудили Гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены различными европейскими странами в координации с Соединенными Штатами Америки,

– отметил Трамп в публикации на платформе Truth Social.

Во вторник лидеры Европейского Союза должны быть дистанционно проинформированы о результатах переговоров в Вашингтоне.

Предполагается, что будущий пакет гарантий будет базироваться на наработках так называемой "коалиции желающих" под руководством Великобритании и Франции. В перспективе он может включать многонациональные силы, хотя формат их участия еще предстоит согласовать.

Во время вашингтонской встречи большинство лидеров поддержали концепцию гарантий, подобных статье 5 НАТО о взаимной обороне. Эту идею первой предложила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. В то же время источники отметили, что конкретные условия и роль США еще должны быть детально проработаны.

Справка: Статья 5 является основным принципом Организации Североатлантического договора, в которую входят 32 страны. Она предусматривает, что вооруженное нападение на одного или нескольких членов будет считаться нападением на всех членов Альянса.

Гарантии безопасности Украине: что известно?