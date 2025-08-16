Об этом Путин сказал в конце своей речи по результатам своей речи по результатам встречи на Аляске, передает 24 Канал.

Что предложил Путин Трампу?

Владимир Путин предположил, что его следующая встреча с Дональдом Трампом может состояться в Москве. Это прозвучало как приглашение, на которое американский лидер отреагировал. По словам Трампа, предложение – интересное, поэтому это "вполне возможно".

В свою очередь американский лидер в конце речи поблагодарил Путина, обратившись к нему по имени. Трамп предположил, что "очень скоро" они снова увидятся.

Отметим, что обе стороны считают, что саммит на Аляске был конструктивным, хотя переговоры Трампа и Путина и не принесли никакой конкретной договоренности.

В целом на пресс-конференции президенты не отвечали на вопросы, ведь они отказались давать комментарии журналистам. Лидеры США и России выступили с речами, в которых звучали благодарности за проведенную встречу.

О чем шла речь на переговорах журналисты так и не узнали. Но Дональд Трамп обещает рассказать о результатах лидерам стран ЕС и Владимира Зеленского.

"Я позвоню в НАТО, я наберу тех, кого я считаю соответствующим, но прежде всего я наберу президента Зеленского и расскажу о сегодняшней встрече,

– отметил Трамп.

Он также обратился к Путину с предложением вскоре встретиться.

К слову, российский диктатор после встречи с Трампом фактически вышел из изоляции. Впервые за время полномасштабной войны Путин провел встречу с американским лидером, где, вероятно, обсуждались вопросы территорий, прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.

Напомним, Владимир Путин поделился первыми впечатлениями от встречи с Дональдом Трампом. Он отметил, что первыми словами, адресованными лидеру США было: "Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть вас в добром здравии и живым". Диктатор также подчеркнул близость России и США из-за исторических связей и географического положения.