Путин, в частности, отмечал близость российского и американского народа – не только из-за того, что их отделяет всего 4 километра, а и из-за общей истории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Путина и Трампа.

Что именно говорил Путин Трампу?

Путин в начале своей речи подчеркнул: логично, что они встретились именно на Аляске. По его словам, хотя страны разделяют океаны, но они – близкие соседи. Ведь страны разделяет только Берингов пролив, но там два острова – между российским и американским расстояние составляет всего 4 километра.

И когда мы встретились, вышли из самолета – я сказал: "Добрый день, дорогой сосед. Очень приятно видеть Вас в добром здравии и живым". И по-соседски это звучит по-доброму,

– подчеркнул Путин.

Далее диктатор продолжил рассказывать, что Россию и Аляску связывает значительная часть истории стран. Здесь и по сей день вроде бы сохраняется огромное культурное наследие русской Америки: православные храмы, географические названия русского происхождения.



А завершил хозяин Кремля историей со времен Второй мировой войны. Тогда, как отметил он, именно на Аляске начиналась авиамагистраль для поставки боевых самолетов и другой техники, идущих по лендлизу.

Заметим, что Путин охарактеризовал переговоры с Трампом на Аляске как содержательные и полезные. Прошли они в конструктивной и атмосфере взаимоуважения.