Таку думку в етері 24 Каналу висловив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. Він вважає, що російський диктатор у майбутньому може наважитись на те, аби перетнути кордони країн-членів НАТО.
Дивіться також Зайшли у глухий кут: Трамп і Путін звинувачують Європу у зриві мирних зусиль в Україні, – CNN
Що може призвести до зупинки гарячої фази війни?
Якщо країни Північноатлантичного Альянсу не відреагують належним чином, а втопляться в переговорах, консультаціях, то НАТО, як організація, буде занулена. Політичний консультант наголосив на тому, що це мають чітко усвідомлювати Європа та США.
Військовослужбовець зауважив на тому, що президент України Володимир Зеленський запропонував гарну ініціативу про формування ППО, в тому числі силами США. З його слів, можна було б вже почати з цього конкретного кроку.
"Беручи до уваги й наш потенціал, який сьогодні нарощується (виробництво ракет), то, можливо, ми б за декілька місяців змогли б переламати ситуацію, хоча б на психологічному рівні. Я не маю на увазі на лінії боєзіткнення, а говорю про ураження військових та інфраструктурних об'єктів на території Росії", – озвучив Антонюк.
Якби Україні вдалося досягти паритетності, зокрема в повітрі, то, на думку військовослужбовця, тоді з'явилася б перспектива зупинення на певний період гарячої фази війни.
Переговори між Україною та Росією: останні заяви
3 вересня Путін озвучив, що не проти зустрітися з Зеленським і начебто про це він поінформував Трампа під час саміту на Алясці, але розмовляти з ним хоче на своїй території – у Москві. Український лідер у відповідь запропонував Путіну приїхати до Києва. Він переконаний, що той насправді не хоче продовження переговорів.
В МЗС України заявили, що Путін навмисно висуває неприйнятні умови (приїхати в Москву). Наразі є країни, які готові підготувати майданчик для розмови Путіна та Зеленського, зокрема серед таких: Швейцарія, Австрія, Ватикан, Туреччина, ОАЕ.
6 вересня російський диктатор висловився, що не бачить сенсу сідати за стіл переговорів, не вважає Зеленського легітимним і ставить під сумнів можливість підписання мирної угоди. Його прессекретар Пєсков заявив про "високий рівень" російської переговорної групи й вважає, що діалог між Україною та Росією міг би продовжитись у Туреччині між делегаціями.
Президент США провів розмову з Зеленським і найближчими днями має намір поговорити телефоном з російським диктатором Путіним. Раніше, 4 вересня, Трамп заявив, що, за його переконанням, Путін і Зеленський перебувають на тому етапі, коли обидва не готові укласти мирну угоду.