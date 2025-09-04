Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дональда Трампа для CBS News.

Що Трамп думає про переговори Росії та України?

Так, Трамп описав свою позицію щодо мирної угоди як реалістичну та оптимістичну одночасно. Він зазначив, що уважно стежить за тим, як лідери розв'язують цю проблему на переговорах.

Я спостерігав за цим, я бачив це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось має статися, але вони ще не готові. Але щось має статися. Ми збираємося це зробити,

– каже президент США.

За словами американського лідера, він невдоволений цією різаниною, але продовжуватиме наполягати на мирній угоді. Він думає, що "все владнає".

"Чесно кажучи, мені здавалося, що з Росією буде простіше, ніж з деякими іншими випадками, які я зупиняв, але, як видно, це виявилося складніше", – сказав Дональд Трамп.

Що ще казав Дональд Трамп про війну