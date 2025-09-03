Таку заяву американський лідер зробив 3 вересня під час спілкування з журналістами в Білому домі. Про це повідомляє 24 Канал.

Що сказав Трамп про війну в Україні?

За словами Трампа, він думав, що вторгнення Росії в Україну буде простіше завершити. Президент США додав, що війна – справа нелегка і непередбачувана, але "це буде зроблено".

Водночас Трамп зауважив, що така війна відбувається вперше з часів Другої світової. Він підкреслив, що російські війська просуваються по сантиметру, але продовжують бомбити українські території та вбивати усіх.

Заяви Трамп про війну в Україні: коротко про головне