Західні ЗМІ переконують, що Віткофф просто "одержимий" ідеєю відмови України від Донеччини. На його думку, це дозволить швидко досягти угоди, пише The Financial Times, передає 24 Канал.

Яку позицію просуває Віткофф?

Посланець Трампа думає, що відмова України від 25% Донеччини нібито дозволить швидше налагодити зв'язок з Москвою та досягти "справедливого миру". Видання, з посиланням на двох українських високопосадовців, пише, що так Віткофф сподівається уникнути "довшої та більш руйнівної війни".

У Києві від цієї ідеї категорично відмовляються. Там переконують, що здача Донбасу не матиме хороших наслідків. До того ж Україна вже витратила на оборону та укріплення цієї території великі кошти.

Місцевий рельєф з природними скелями, долинами та штучними кар’єрами також створює міцний бар'єр для захисників,

– пишуть у The Financial Times.

Однак на захід від оборонної лінії степ вирівнюється. Через це перед російською армією можуть відкритися малонаселені рівнини. На жаль, вони зручні для швидкого просування вглиб нашої території.

Зверніть увагу! Президент України підтвердив, що Росія вимагає весь Донбас. Київ зі свого боку хоче справедливої угоди, де все закінчуватиметься на лінії боєзіткнення. Саме щодо цього питання триває жорстка дискусія.

Позиція України на переговорах: головне