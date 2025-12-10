Деталі зібрав 24 Канал.

Що сказав Лавров про Трампа і мирні переговори?

За його словами, Трамп нетерплячий і прагне укласти мирну угоду якнайшвидше.

Він єдиний із усіх західних лідерів, одразу після приходу до Білого дому у січні цього року, став виявляти розуміння тих причин, які зробили війну в Україні неминучою, які лежать в основі тих дій, ворожих проти Російської Федерації, які Захід та попередник Трампа Байден та його європейські підручні виношували довгі роки. Нині настає кульмінація всієї цієї історії,

– пихато сказав Лавров.

Очільник російського МЗС заявив, що Трамп проаналізував ситуацію та погодився, що слід "ліквідувати першопричини" війни. Серед них – розширення НАТО, тобто Україна не має вступати в Альянс.

Також мова про "необхідність віддати, повернути з-під влади українського режиму людей, чиї права були розтоптані путчистами, які прийшли до влади внаслідок держперевороту 2014 року".

Лавров підкреслив, що це активно обговорюють. Таким чином, він визнав, що Трамп готовий віддати росіянам український Донбас разом із людьми. І що гарантії безпеки від США в цьому випадку будуть дуже примарними.

Єдиний західний лідер, який дбає про права людини в цій ситуації, виходить, теж Дональд Трамп, тому що в тих пропозиціях, які Стівен Віткофф привозив, які обговорювалися докладно з президентом Російської Федерації, спеціально зазначена необхідність забезпечити в Україні – там, що залишиться від України, – права національних меншин, релігійні свободи відповідно до міжнародних зобов'язань

– цинічно розповів Лавров.

Тобто в Росії хочуть, щоб і на неокупованих землях України була проросійська політика.

Зверніть увагу! На початку війни ідея взяти Київ за три дні з тріском провалилася, росіяни притихли. Та зараз, коли вони просуваються на Донеччині та Запоріжжі, окупанти знову почали розказувати, які міста вони могли б захопити – і навіть без бою. Наприклад, є заяви, мовляв, ми "можемо провести референдуми в Одесі та Миколаєві – і ці міста відійдуть Росії". Багато в чому цю пропаганду підживлюють не так успіхи на фронті, як мирні перемовини. Адже Трамп постійно каже "Росія має перевагу, бо вона велика, великі країни завжди перемагають". Тому Z-блогери вже розмірковують, як вони "стануть по Дніпру".

Росія хоче загарбати залишки Донбасу не силою, а інакше

Спеціалісти з ISW пояснили для західного читача, що Росія, окрім безпосередньо фронту, веде так звану когнітивну війну, або війну за уми. В хід ідуть фейкові карти просувань, дезінформація, тиск в інфопросторі – усе, щоб вдавати, ніби Росія перемагає. Точніше, усе, щоб США повірили, що Росія перемагає. І віддали їй землі.