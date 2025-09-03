Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву президента України під час візиту до Данії 3 вересня.

Що сказав Зеленський про співпрацю зі США?

Журналіст згадав про постійні дедлайни Дональда Трампа для російського диктатора щодо припинення вогню. Він підкреслив, що після обрання президента Трампа кількість атак на Україну лише збільшилася. Репортер запитав Зеленського, чи залишилася в нього довіра до президента США.

Український лідер підкреслив, що Сполучені Штати дуже потрібні на боці України в цей час. За словами Зеленського, українська сторона попросила Дональда Трампа застосувати проти Кремля санкції, якщо російський диктатор продовжить відмовлятися переходити до дипломатичного формату діалогу.

Він сказав, що через кілька тижнів дасть відповідь. Ми сьогодні чи днями будемо говорити з президентом США та уточнимо це питання,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив на важливості співпраці зі США, адже це єдина країна, яка має системи Patriot.

Що відомо про заплановану розмову Зеленського і Трампа?