Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины во время визита в Данию 3 сентября.

Что сказал Зеленский о сотрудничестве с США?

Журналист вспомнил о постоянных дедлайнах Дональда Трампа для российского диктатора о прекращении огня. Он подчеркнул, что после избрания президента Трампа количество атак на Украину только увеличилось. Репортер спросил Зеленского, осталось ли у него доверие к президенту США.

Украинский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты очень нужны на стороне Украины в это время. По словам Зеленского, украинская сторона попросила Дональда Трампа применить против Кремля санкции, если российский диктатор продолжит отказываться переходить к дипломатическому формату диалога.

Он сказал, что через несколько недель даст ответ. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос,

– сказал Зеленский.

Он также отметил важность сотрудничества с США, ведь это единственная страна, которая имеет системы Patriot.

Что известно о запланированном разговоре Зеленского и Трампа?