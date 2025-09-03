Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента Украины во время визита в Данию 3 сентября.
Что сказал Зеленский о сотрудничестве с США?
Журналист вспомнил о постоянных дедлайнах Дональда Трампа для российского диктатора о прекращении огня. Он подчеркнул, что после избрания президента Трампа количество атак на Украину только увеличилось. Репортер спросил Зеленского, осталось ли у него доверие к президенту США.
Украинский лидер подчеркнул, что Соединенные Штаты очень нужны на стороне Украины в это время. По словам Зеленского, украинская сторона попросила Дональда Трампа применить против Кремля санкции, если российский диктатор продолжит отказываться переходить к дипломатическому формату диалога.
Он сказал, что через несколько недель даст ответ. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом США и уточним этот вопрос,
– сказал Зеленский.
Он также отметил важность сотрудничества с США, ведь это единственная страна, которая имеет системы Patriot.
Что известно о запланированном разговоре Зеленского и Трампа?
Владимир Зеленский анонсировал разговор с лидером Соединенных Штатов в ближайшее время.
Украинский лидер рассказал, что обсудит с Трампом давление на Россию из-за ее нежелания проводить двусторонние переговоры.
"Когда мы говорим, если не будет этой встречи (на уровне лидеров), тогда дайте поддержку в виде помощи, в виде санкций. Эти сигналы мы передали президенту Соединенных Штатов", – подчеркнул Зеленский.