О визите президента Украины в Данию сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

Какова цель визита Зеленского в Данию?

В среду, 3 сентября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию с рабочим визитом. Ранее он анонсировал, что примет участие в саммите Украина – государства Северной Европы и Балтии.

Президент Зеленский уже прибыл в Данию: смотрите видео

Вечером этого же дня лидеры Украины и Франции проведут двустороннюю встречу. Президенты будут обсуждать координацию усилий в противодействии российской агрессии.

Президент подчеркнул, что сейчас готовятся шаги для укрепления сотрудничества с Евросоюзом и США. По его словам, на каждый российский удар должен быть предоставлен ощутимый ответ.

Будущие зарубежные визиты Зеленского