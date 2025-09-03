Про візит президента України до Данії повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.
Яка мета візиту Зеленського до Данії?
У середу, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії з робочим візитом. Раніше він анонсував, що візьме участь у саміті Україна – держави Північної Європи та Балтії.
Президент Зеленський вже прибув до Данії: дивіться відео
Ввечері цього ж дня лідери України та Франці проведуть двосторонню зустріч. Президенти обговорюватимуть координацію зусиль у протидії російській агресії.
Президент наголосив, що наразі готуються кроки для зміцнення співпраці з Євросоюзом і США. За його словами, на кожен російський удар має бути надана відчутна відповідь.
Майбутні закордонні візити Зеленського
- У четвер, 4 вересня, Зеленський візьме участь у засіданні "коаліції охочих" у Парижі. Там планують розглянути посилення санкційного тиску на Росію та нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США.
Париж планують відвідати усі лідери, які були присутні на зустрічі Зеленського і Трампа у Вашингтоні 18 серпня.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що планує низку зустрічей протягом тижня 1 – 7 вересня, одна з них – із Володимиром Зеленським.