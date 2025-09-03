Про візит президента України до Данії повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

Дивіться також Продовжує балачки, – Зеленський прокоментував нові заяви Путіна про війну в Україні

Яка мета візиту Зеленського до Данії?

У середу, 3 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії з робочим візитом. Раніше він анонсував, що візьме участь у саміті Україна – держави Північної Європи та Балтії.

Президент Зеленський вже прибув до Данії: дивіться відео

Ввечері цього ж дня лідери України та Франці проведуть двосторонню зустріч. Президенти обговорюватимуть координацію зусиль у протидії російській агресії.

Президент наголосив, що наразі готуються кроки для зміцнення співпраці з Євросоюзом і США. За його словами, на кожен російський удар має бути надана відчутна відповідь.

Майбутні закордонні візити Зеленського