Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Що сказав український лідер про заяви Путіна?

Володимир Зеленський розкритикував цинічні заяви російського диктатора про війну в Україні.

Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди "примушує" воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій,

– наголосив президент України.

Він підкреслив, що наразі фіксуються чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. "От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче", – резюмував український лідер.

Що відомо про нові заяви російського диктатора?

Під час зустрічі Володимира Путіна з Робертом Фіцо у Пекіні словацький прем'єр поскаржився диктатору на українські удари по "Дружбі", а очільник Кремля видав низку цинічних заяв. Зокрема, серед них: