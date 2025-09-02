Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Що сказав український лідер про заяви Путіна?
Володимир Зеленський розкритикував цинічні заяви російського диктатора про війну в Україні.
Цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди "примушує" воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій,
– наголосив президент України.
Він підкреслив, що наразі фіксуються чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. "От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче", – резюмував український лідер.
Що відомо про нові заяви російського диктатора?
Під час зустрічі Володимира Путіна з Робертом Фіцо у Пекіні словацький прем'єр поскаржився диктатору на українські удари по "Дружбі", а очільник Кремля видав низку цинічних заяв. Зокрема, серед них:
Диктатор заявив, що для Росії членство України в НАТО – неприйнятне. Водночас він не заперечує проти вступу нашої країни в ЄС.
Путін цинічно заявив, що Москва довго терпіла і не відповідала на українські атаки на енергетичну інфраструктуру, а потім почала серйозно відповідати.
Російський диктатор заявив, що у нього "ніколи не було бажання на кого-небудь нападати". Путін наголосив, що не планує нападати на Європу.
Путін наголосив, що консенсус щодо забезпечення гарантій безпеки України знайти можливо.