Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.
Что сказал украинский лидер о заявлениях Путина?
Владимир Зеленский раскритиковал циничные заявления российского диктатора о войне в Украине.
На днях в Китае Путин продолжает рассказывать свои байки вроде бы он в войне не виноват. Как будто его кто-то всегда "заставляет" воевать, убивать, загонять детей в укрытие, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций,
– подчеркнул президент Украины.
Он подчеркнул, что сейчас фиксируются очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. "Вот только к миру он никак принуждаться не хочет", – резюмировал украинский лидер.
Что известно о новых заявлениях российского диктатора?
Во время встречи Владимира Путина с Робертом Фицо в Пекине словацкий премьер пожаловался диктатору на украинские удары по "Дружбе", а глава Кремля выдал ряд циничных заявлений. В частности, среди них:
Диктатор заявил, что для России членство Украины в НАТО – неприемлемо. В то же время он не возражает против вступления нашей страны в ЕС.
Путин цинично заявил, что Москва долго терпела и не отвечала на украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, а потом начала серьезно отвечать.
Российский диктатор заявил, что у него "никогда не было желания на кого-либо нападать". Путин подчеркнул, что не планирует нападать на Европу.
Путин отметил, что консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно.