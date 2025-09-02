Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Смотрите также Что задумал Путин относительно переговоров и Зеленского: интервью с экс-главой НАТО

Что сказал украинский лидер о заявлениях Путина?

Владимир Зеленский раскритиковал циничные заявления российского диктатора о войне в Украине.

На днях в Китае Путин продолжает рассказывать свои байки вроде бы он в войне не виноват. Как будто его кто-то всегда "заставляет" воевать, убивать, загонять детей в укрытие, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций,

– подчеркнул президент Украины.

Он подчеркнул, что сейчас фиксируются очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. "Вот только к миру он никак принуждаться не хочет", – резюмировал украинский лидер.

Что известно о новых заявлениях российского диктатора?

Во время встречи Владимира Путина с Робертом Фицо в Пекине словацкий премьер пожаловался диктатору на украинские удары по "Дружбе", а глава Кремля выдал ряд циничных заявлений. В частности, среди них: