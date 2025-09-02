Перед встречей с Фицо Путин провел переговоры с Си Цзиньпином провел переговоры с Си Цзиньпином. Россия и Китай подписали меморандум об увеличении поставок газа, в частности строительство газопроводов "Сила Сибири-2" и "Союз Востока", передает 24 Канал.

Что наговорили Фицо и Путин?

13:09, 2 сентября

Путин посоветовал восточноевропейским странам прекратить поставки газа и нефти в Украину, чтобы прекратить украинские атаки на энергетическую инфраструктуру.

13:08, 2 сентября

Глава Кремля заявил о "готовности" сотрудничать с США по оккупированной ЗАЭС

По словам российского диктатора, эти вопросы якобы "косвенно уже обсуждались".

Позже он добавил, что если "сложатся благоприятные обстоятельства", якобы Россия, США и Украина "могут втроем сотрудничать на ЗАЭС".

13:08, 2 сентября

Путин подчеркнул, что консенсус по обеспечению гарантий безопасности Украины найти возможно

13:05, 2 сентября

Диктатор заявил, что для России членство Украины в НАТО – неприемлемо. В то же время он не возражает против вступления нашей страны в ЕС.

13:05, 2 сентября

13:03, 2 сентября

Также глава Кремля похвалил Дональда Трампа. Он отметил, что при нем США
США начали слышать Россию. Мол, саммит на Аляске это показал.

Он выразил надежду, что конструктивный диалог Москвы и Вашингтона продолжится.

13:01, 2 сентября

Российский диктатор заявил, что у него "никогда не было желания на кого-либо нападать". Путин подчеркнул, что не планирует нападать на Европу.

"Истерия на эту тему в Евросоюзе – это провокация или полная некомпетентность", – подчеркнул диктатор.

13:01, 2 сентября

Фицо отметил, что Украина не сможет стать членом НАТО, но присоединение ее к ЕС Словакия поддержит.

13:00, 2 сентября

Премьер Словакии предположил, что его раскритикуют за встречу с Путиным. Он заявил, что готов использовать ее для передачи послания от России в Евросоюз.

12:59, 2 сентября

Фицо рассказал Путину, что будет встреча с Зеленским 5 сентября. На ней он поднимет вопрос украинских ударов по нефтепроводу "Дружба".

12:58, 2 сентября

Фицо пожаловался Путину на ЕС.

ЕС похожа на лягушку, сидящую на дне колодца, которая не видит, что есть наверху, но мир совсем другой,
– сказал словацкий премьер.

12:57, 2 сентября

Путин откровенно похвалил Роберта Фицо за его внешнюю политику.