Глава российского МИД, очевидно, не выдержал бессмыслицы, которые произносил его кремлевский начальник. Он явно заскучал, позволив себе погрузиться в дрему, передает 24 Канал.

Как Лавров засыпал под ложь Путина?

В сети активно распространяется момент со встречи Путина и Си, где Лавров спит, а потом внезапно просыпается. Чиновник открывает глаза на словах диктатора о "традиционных ценностях". Военный преступник жалуется, что те "отошли на второй план с международной повестки" и "пришло время их вернуть". После Лавров снова закрывает глаза. На кадрах видно, как он борется с собой, чтобы не заснуть.

Путинское ворчание усыпило Лаврова: смотрите видео

Заметим, что курьезные ситуации с Сергеем Лавровым случаются не впервые. Не впервые он позорится и именно во время выступлений диктатора. Так, осенью 2024 года на саммите БРИКС в Казани российский министр повел себя некультурно прямо за спиной у Путина. Пока глава Кремля что-то "важное" говорил, Лавров ковырялся в носу и внимательно рассматривал "сокровища", которые ему посчастливилось извлечь из носа.

Вирусным стало еще одно видео с участием Лаврова. Инцидент тоже произошел на саммите БРИКС. Во встрече российской и турецкой делегаций неизвестный, вероятно, делегат одной из африканских стран, проходит между президентом России Владимиром Путиным и Лавровым, и наступает министру на ноги.

Лавров отреагировал руганью, а помощник Путина Юрий Ушаков над этим посмеялся.

