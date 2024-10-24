Инцидент произошел во время выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующее видео распространили российские телеграм-каналы.

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На видео видно, как неизвестный, вероятно, делегат одной из африканских стран проходит между президентом России Владимиром Путиным и Лавровым, и наступает министру на ноги.

Лавров на это ответил руганью, пробормотав: "Пи**рас, б*ять".

В то же время, помощник президента России Юрий Ушаков, который сидел рядом с ним, взглянул на Лаврова и посмеялся.

Лавров выругался на саммите БРИКС: видео

К слову, российский президент Владимир Путин также опозорился на саммите БРИКС. Во время предоставления слова президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, он не смог правильно произнести фамилию и имя.