Інцидент стався під час виступу президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Відповідне відео поширили російські телеграм-канали.
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На відео видно, як невідомий, ймовірно, делегат однієї з африканських країн проходить між президентом Росії Володимиром Путіним та Лавровим, та наступає міністру на ноги.
Лавров на це відповів лайкою, пробурмотівши: "Пі**рас, б*ять".
Водночас помічник президента Росії Юрій Ушаков, який сидів поруч із ним, глянув на Лаврова і посміявся.
Лавров вилаявся на саміті БРІКС: відео
До слова, російський президент Володимир Путін також зганьбився на саміті БРІКС. Під час надання слова президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану, він не зміг правильно вимовити прізвище та ім'я.