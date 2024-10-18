Среди нелепых требований – нейтральный статус, отказ от вступления в НАТО. Лаврова цитируют росСМИ, главное из этих баек собрал 24 Канал.
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"Никакого вступления в НАТО, нейтральный статус, восстановление прав российского населения", – заявил Лавров объясняя, что именно Кремль ждет от Украины.
Реакция на План победы
Также Лавров отметил, что те слухи, которые дошли до него о "плане" Зеленского говорят о готовности последнего "отдать природные ресурсы Украины западным хозяевам, продать страну.
Он также отметил, что в "плане победы" Зеленского заложено его намерение сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России.
Что спровоцировало новые истерики в Кремле
- 16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил План победы, который состоит из 5 пунктов и 3 тайных приложений. В частности в пунктах говорится о приглашении Украины в НАТО уже сейчас.
- По словам президента, официальное приглашение Украины в НАТО заставит Путина начать переговоры о мире. Война закончится, когда российский диктатор будет изолирован.