Об этом заявил Владимир Зеленский после заседания Европейского совета, пишет FT. Президент подчеркнул, что международные партнеры должны подтолкнуть Путина к дипломатии.

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Зеленский о том, когда закончится война

Владимир Зеленский отметил, что официальное приглашение Украины к вступлению в НАТО является "единственным способом" для нашего государства пережить российское вторжение.

Мы не можем быть очень сильными, не имея приглашения, что усиливает наши дипломатические пути к окончанию войны. Эта война закончится, когда Путин будет изолирован, а другие партнеры подтолкнут его к дипломатии,

– подчеркнул президент.

Также украинский лидер убежден, что приглашение в НАТО поднимет боевой дух нашего народа в целом и военных. Мол, будет означать, что "их дети не будут погибать никогда, потому что мы будем членом НАТО".