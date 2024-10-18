Про це заявив Володимир Зеленський після засідання Європейської ради, пише FT. Президент підкреслив, що міжнародні партнери мають підштовхнути Путіна до дипломатії.

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Зеленський про те, коли закінчиться війна

Володимир Зеленський наголосив, що офіційне запрошення України до вступу в НАТО є "єдиним способом" для нашої держави пережити російське вторгнення.

Ми не можемо бути дуже сильними, не маючи запрошення, що посилює наші дипломатичні шляхи до закінчення війни. Ця війна закінчиться, коли Путін буде ізольований, а інші партнери підштовхнуть його до дипломатії,

– підкреслив президент.

Також український лідер переконаний, що запрошення в НАТО підніме бойовий дух нашого народу загалом і військових. Мовляв, воно означатиме, що "їхні діти не будуть гинути ніколи, бо ми будемо членом НАТО".