Кто приедет на парад в Китай?

Си Цзиньпин этим приглашением и Владимира Путина, и Ким Чен Ына демонстрирует, что Китай привержен помощи России в ее захватнической войне против Украины. Об этом заявил Виталий Портников, информирует 24 Канал.

Читайте также Настоящая причина противоречивой политики США относительно войны в Украине

Китайскому главе удалось собрать в Пекине на 3 сентября настоящий парад для убийц и диктаторов. Кроме президента России и главы Северной Кореи, здесь будут и президент Ирана, и диктатор Мьянмы, не обойдется и без Александра Лукашенко. Российская марионетка постоянно приезжает в Китай, чтобы Путину не пришло в голову присоединить Беларусь к России областями, как когда-то российский президент обещал.

Из западных лидеров парад в столице Китая не посещает практически никто, за одним единственным исключением. В Пекин прибудет премьер-министр Словакии Роберт Фицо, известный своими антиевропейскими и антиукраинскими заявлениями, а также связанный с ультраправыми силами в собственной стране.

Также будет президент Сербии Александр Вучич. Его страна хоть и не является членом Европейского Союза, но пытается туда попасть. Однако это, как мы видим, не будет мешать Вучичу, который категорически отказывается вводить санкции против России, присутствовать на параде у Си Цзиньпина.

Что Си хочет показать Трампу?

Председатель Китая демонстрирует президенту США Дональду Трампу настоящий альтернативный мир. Мир, в котором не обращают внимания ни на какие санкции и угрозы со стороны Вашингтона. Мир, где Китай, покупая российскую или иранскую нефть, демонстрирует, что эти страны могут не обращать внимания на западные санкции. Мир, где происходит поставка оружия стране, которая уже который год подряд убивает мирных жителей в соседнем государстве.

То, что сейчас фактически существуют два политических и экономических мира, мы осознали давно. Осознали, что именно поэтому западные санкции не могут сработать так, как когда-то на это рассчитывали в Вашингтоне или Брюсселе. Если страны Глобального Юга не желают прерывать экономических взаимоотношений с теми государствами, которые нарушают международное право, то эти государства могут игнорировать западные санкции.

Иран и Северная Корея, как известно, находятся под западными санкциями намного дольше, чем Россия. При этом они производят оружие и еще и помогают России в войне. Иран даже близок к созданию атомной бомбы, несмотря на все усилия США и Израиля.

Когда Путин смотрел на этот пример аятолл или северо-корейского диктатора, то осознавал, что и он сможет проводить собственную политику, несмотря на США и ЕС. А все почему? А потому, что финансовые возможности для диктаторских режимов и для войны против нашей страны обеспечивает своей закупкой нефти Китай. Ну, не только Китай, еще и Индия, премьер-министр которой как раз накануне всех этих праздников будет встречаться и с Си и Путиным. Это тоже будет его первая встреча с китайским лидером за долгий чай.

Конечно, одна Индия здесь бы никогда не сделала погоды. А вот китайская поддержка действительно многого стоит. Это не только экономическая заинтересованность, как в Индии, но и политическая заинтересованность руководства Коммунистической партии Китая в ослаблении Запада.

На фоне этой ситуации мы видим, что Китай готов продемонстрировать свою приверженность российской агрессивной политике к стратегическому партнерству со страной, которая не желает даже думать о реальных мирных переговорах. Посол Китая в России уже накануне приезда Путина в Пекин сказал, что это будет исторический визит, потому что он только подчеркнет стратегическое партнерство между Москвой и Пекином.

Уверен, что во время переговоров в китайской столице Си и Путин будут думать, как эффективно противостоять Трампу и как использовать его пребывание в Овальном кабинете для того, чтобы лишить США глобального влияния и продемонстрировать другим странам их ненадежность как экономического и политического союзника.

Трамп, как мы знаем, сам, по сути, помогает и Пекину, и Москве внедрять такие тезисы в сознание руководителей многих стран на Глобальном Юге. Ну и, конечно, все это в Америке делается под соусом того, что нужно оторвать Москву от Китая, а ради этого можно пожертвовать, конечно, и украинскими интересами. Но в результате никто ни от кого не отрывается. Наоборот, мы видим единство диктаторских режимов. Это единство будет продемонстрировано в начале сентября всем.

В итоге мы расплачиваемся за нелепые иллюзии Белого дома и некомпетентность команды, которая пришла к власти в США, жизнью нашим с вами граждан, продолжением войны, руинами и российскими доходами от той нефти, которую Москва продолжает продавать и в Китай, и в Индию. Диктаторы же составляют планы, чтобы войны и уничтожение международного права стали нормой в непростом 21 веке.