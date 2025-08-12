Всем известно, что Пекин не заинтересован в окончании войны. Такое мнение 24 Каналу высказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов, отметив что если бы это было так, то боевые действия давно бы завершились.

Какова позиция Китая в войне?

Си Цзиньпин заинтересован в продолжении войны в том формате, в котором она продолжается сейчас. Главный интерес заключается в том, чтобы американское вооружение использовали для защиты Украины. Даже если США перестанут его предоставлять бесплатно, то все равно его будут покупать европейцы.

Китаю важно, чтобы американские запасы расходовались в Украине. Теперь в Соединенных Штатах поняли, что противостояние с Китаем может быть очень долгим, поэтому нужны большие резервы,

– сказал Евгений Савостьянов.

Итак, Си заинтересован, чтобы стороны продолжали войну, потому что не хочет ни победы, ни поражения России. Поэтому несмотря на все возможные договоренности с Трампом, Пекин не позволит главе Кремля остановить боевые действия.

"Для него это принципиальный интерес. Даже если предположить, что Украина согласится отдать определенные территории России - Китай не позволит Путину договориться о мире", – заметил Евгений Савостьянов.

К слову, президент США заявил, что может выйти из переговоров, если встреча с Путиным пройдет неуспешным. Он добавил, что пока "переговоры не удаются". После разговора с диктатором Трамп пообещал, что расскажет о результатах Владимиру Зеленскому и европейцам.