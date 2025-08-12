Усім відомо, що Пекін не зацікавлений у закінченні війни. Таку думку 24 Каналу висловив засновник руху "Демократична Росія" Євген Савостьянов, зауваживши що якби це було так, то бойові дії давно б завершилися.

Яка позиція Китаю у війні?

Сі Цзіньпін зацікавлений у продовженні війни у тому форматі, в якому вона триває зараз. Головний інтерес полягає в тому, щоб американське озброєння використовували для захисту України. Навіть якщо США перестануть його надавати безплатно, то все одно його купуватимуть європейці.

Китаю важливо, щоб американські запаси витрачалися в Україні. Тепер у Сполучених Штатах зрозуміли, що протистояння з Китаєм може бути дуже довгим, тому потрібні великі резерви,

– сказав Євген Савостьянов.

Отже, Сі зацікавлений, щоб сторони продовжували війну, бо не хоче ні перемоги, ні поразки Росії. Тому попри всі можливі домовленості з Трампом, Пекін не дозволить очільнику Кремля зупинити бойові дії.

"Для нього це принциповий інтерес. Навіть якщо припустити, що Україна погодиться віддати певні території Росії - Китай не дозволить Путіну домовитися про мир", – зауважив Євген Савостьянов.

До слова, президент США заявив, що може вийти з переговорів, якщо зустріч з Путіним пройде неуспішним. Він додав, що поки "переговори не вдаються". Після розмови з диктатором Трамп пообіцяв, що розповість про результати Володимиру Зеленському та європейцям.