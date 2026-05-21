Однак головне питання, заради якого диктатор зустрічався з Сі Цзіньпіном, фактично залишилося без результату. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали зустріч російського диктатора з лідером Китаю та пояснили, про що намагався домовитися Путін і як цей візит вплине на війну в Україні.

Як Сі Цзіньпін насправді ставиться до диктатора?

Історик, політик і дипломат Роман Безсмертний зазначив, що під час візиту Володимира Путіна до Китаю особливу увагу привернула поведінка російського диктатора. На оприлюднених кадрах із зустрічі помітно, що Путін поводився значно стриманіше та невпевненіше поруч із китайським лідером.

У поведінці двох керівників був помітний контраст. Через невдалий ракурс зйомки Путін виглядав так, ніби стоїть перед людиною, від якої залежить,

– мовив Безсмертний.

Він також наголосив на жестах російського президента під час переговорів. На його думку, Путін намагався всіляко підкреслити свою прихильність до Сі Цзіньпіна та виглядав у ролі прохача.

Російський "цар" зазвичай прагне домінувати в розмові, але цього разу він поводився дуже скуто, немов школяр перед учителем. Натомість Сі Цзіньпін виглядав спокійним і розслабленим. Це лише підкреслює другорядну роль Путіна,

– зазначив дипломат.

Окремо Безсмертний звернув увагу на поведінку китайського лідера під час спільної пресконференції. За його словами, Сі Цзіньпін намагався триматися відсторонено, поки виступав Путін. На думку дипломата, хоча Китай і надалі публічно називає Росію партнером, у поведінці Сі вже помітне бажання дистанціюватися від кремлівського очільника.

Що показала зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна?

На думку Романа Безсмертного, головне питання, заради якого Москва їхала до Пекіна, фактично залишилося без результату. До того ж після цієї зустрічі стало ще помітніше, що Пекін не зацікавлений ані в поразці Росії, ані в її перемозі.

Москва очікувала не просто дипломатичних заяв, а конкретних рішень, насамперед щодо проєкту "Сила Сибіру-2" та збільшення постачання російських енергоресурсів до Китаю. Проте жодного прориву в цьому напрямку так і не сталося,

– зауважив дипломат.

Так само не пролунало й нових сигналів про зміну позиції Китаю щодо війни Росії проти України. Пекін і надалі уникає прямого визначення російської агресії, використовуючи звичні дипломатичні формулювання, які кожна сторона трактує у власних інтересах.

На думку Безсмертного, навіть атмосфера переговорів свідчила не про особливу близькість сторін, а радше про обережність і дистанцію. І Москва, і Пекін суворо дотримувалися узгоджених формулювань, уникаючи будь-яких різких або неоднозначних заяв.

Цікаво! Днями у західних медіа зʼявилася інформація, що Сі Цзіньпін нібито сказав Дональду Трампу під час зустрічі, що Путін може пошкодувати про повномасштабне вторгнення в Україну. Китайське МЗС заперечило таку заяву, а сам Трамп стверджує, що лідер КНР не говорив подібних слів.

Водночас Китай не збирається згортати вигідну для себе співпрацю з Росією. Пекін і надалі постачатиме товари та компоненти, без яких російська військова промисловість працювала б значно слабше: електроніку, обладнання, елементи для бронетехніки та інші технології.

Дипломат наголосив, що Пекін не відмовляється від підтримки Москви, але й не дозволяє їй почуватися самостійним геополітичним гравцем. Китай залишає Росії достатньо ресурсів для продовження війни, водночас посилюючи її залежність від китайських ринків, логістики та політичних рішень.

Головний висновок після візиту Путіна до Китаю, за словами дипломата, полягає саме в цьому: якщо раніше вважалося, що Пекін не хоче поразки Росії, то тепер дедалі очевидніше, що Китай не хоче і її перемоги,

– додав Безсмертний.

Для Сі Цзіньпіна вигіднішою залишається ситуація, у якій Росія поступово слабшає, виснажується та дедалі сильніше залежить від Пекіна. Саме така модель дозволяє Китаю зберігати контроль над ситуацією й отримувати стратегічні переваги без прямого втягування у війну.

Як візит диктатора у Китай вплине на переговори?

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський сказав, що Китаю та Росії поки що важливо підтримувати певні економічні зв'язки. Також на порядку денному їхньої розмови було питання російсько-української війни.

Зокрема, у спільній декларації окремо згадується війна в Україні та формулювання про необхідність усунення першопричин "української кризи", яка повністю збігається з російською позицією.

Можна припустити, що за лаштунками сторони обговорили відновлення тристороннього формату перемовин. Ймовірно, за участі Сполучених Штатів Америки,

– зазначив Желіховський.

До речі, вже було анонсовано те, що спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф незабаром може відвідати Росію. Можливо, це пов'язано з тим, що обговорили Путін та Сі Цзіньпін непублічно, за зачиненими дверима. Цікаво, що Стів Віткофф та Джаред Кушнер мали відвідати Україну після Великодня, однак цього так і не сталося.

Зверніть увагу! Президент США відреагував на візит Путіна у Китай. Дональд Трамп заявив, що добре ладнає з обома лідерами та назвав ці контакти добрими.

На думку Желіховського, не виключаю, що до переговорів може долучитися Китай та Європа. Зараз в Європі відбуваються активні обговорення на різному рівні щодо того, хто може представляти Європейський Союз під час перемовин із Росією.

Що критично потрібно Росії від Китаю?

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що через економічні поступки Кремль намагається переконати Китай не змінювати свою позицію щодо війни проти України.

Зараз для російського диктатора вкрай важливо, щоб Пекін продовжував утримуватися від реального тиску на Москву щодо припинення війни. Особливо це стало актуально після нещодавнього візиту Дональда Трампа до Китаю, під час якого неодноразово наголошувалося, що саме Пекін має достатньо впливу, аби підштовхнути Москву до переговорів.

Путін зараз фактично намагається виграти для себе час через економічні поступки. Йдеться про можливі нові знижки на нафту чи навіть передачу часток у великих державних компаніях,

– зазначив експерт.

Водночас Китай опинився у вигідній для себе позиції. Адже співпраці з Пекіном прагне не лише Росія – Сполучені Штати також зацікавлені у стабілізації торговельних відносин із КНР та обговорюють із китайською стороною питання глобальної безпеки, зокрема й війну в Україні.

Яку угоду Росія підписала з Китаєм?

В результаті візиту до Пекіну Путін підписав із Сі Цзіньпіном "Декларацію про становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу". У Кремлі назвали цей документ "концептуальним і програмним".

Також сторони підписали низку інших документів, наприклад, заяву про "зміцнення всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії" між Росією і Китаєм.

Путін з радістю заявив, що відносини між країнами нібито "вийшли на безпрецидентно високий рівень".