Про таке інформують російські медіа, зокрема BBC Russian. Варто зауважити, що це перший закордонний візит Путіна з початку 2026 року.

Як проходить зустріч Путіна із Сі?

Під час зустрічі із Сі Цзіньпіном президент Росії використав китайський вислів, зазначивши, що після короткої розлуки складається враження, ніби минуло значно більше часу. "Не бачились день, а ніби минуло три осені", – сказав він.

Зі свого боку лідер Китаю наголосив, що Пекін і Москва спільно формують подальший курс двосторонніх відносин, ґрунтуючись на принципах взаємної поваги та вигоди.

Путін захотів згадати й про спільні заходи минулого року з нагоди 80-річчя перемоги у Другій світовій війні та заявив, що співпраця між державами досягла найвищого рівня за всю історію.

Російський президент також зазначив, що за останні 25 років товарообіг між країнами зріс більш ніж у 30 разів. Окремо він підкреслив значення безвізового режиму між державами, заявивши про важливість подальшого розвитку такої практики.

Важливо! Експертка з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону, магістерка зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська вважає, що візит Путіна до Китаю був запланований заздалегідь, однак його приїзд одразу після переговорів Дональда Трампа із Сі Цзіньпіном може мати додатковий політичний підтекст. За її словами, така поспішність може свідчити про спробу Москви з'ясувати, про що домовилися Вашингтон і Пекін, та чи не опинилася Росія в переліку тем або умов цих домовленостей.

Як диктатора зустрічають у Пекіні?

Російський борт приземлився ввечері 19 травня, а в аеропорту Шоуду очільника Кремля зустрічали почесна варта, військовий оркестр і спеціально організовані групи людей із прапорами Китаю та Росії. На червоній доріжці Путіна привітав міністр закордонних справ Китаю Ван І, який відповідає за координацію китайсько-російських самітів і залучений до дипломатичних ініціатив Пекіна щодо врегулювання війни в Україні.

До заходу долучили, зокрема, й студентів. Китайці скандували вітальні вигуки й розмахували прапорами на честь візиту російського президента. Урочистості продовжилися на площі Тяньаньмень, оформленій символікою країн, де на Путіна чекали китайські військові та діти з прапорцями.

Довідка. Площа Тяньаньмень – це одна з найбільших і найвідоміших громадських площ у світі, розташована в центрі Пекіна. Її назва перекладається як "Ворота Небесного Спокою".

Для пересування під час візиту російській делегації надали лімузин Aurus, доставлений із Росії. Подібну практику раніше застосовували і під час приїзду Дональда Трампа до Пекіна, коли він користувався броньованим Cadillac One разом із супроводом американських автомобілів, привезених зі США.

Чим закінчилася зустріч Трампа й Сі?

Візит глави Білого дому до Китаю відбувався 13 – 15 травня. Під час переговорів сторони обговорювали низку міжнародних питань, зокрема ситуацію в Україні та можливі формати співпраці. Окрему увагу приділили й ситуації навколо Ірану та питанню Тайваню.

За результатами зустрічей із Сі Цзіньпіном Дональд Трамп заявив про досягнення низки домовленостей у сфері торгівлі та узгодження позицій щодо окремих міжнародних викликів.

Зокрема, йшлося про недопущення появи ядерної зброї в Ірані та необхідність стабілізації ситуації на Близькому Сході. Також Трамп підкреслив, що Сполучені Штати переживають період "неймовірного піднесення" в межах його другого президентського терміну, та загалом позитивно оцінив результати поїздки до Китаю.

До речі, видання Financial Times за підсумками візиту опублікувало матеріал, у якому стверджувалося, що Сі Цзіньпін під час розмови з Трампом сказав, що Путін пошкодує про своє рішення вторгнутися в Україну. Варто зазначити, що цю інформацію спростували як у Китаї, так і в США: очільник Білого дому сказав, що такі слова з уст Сі не звучали.