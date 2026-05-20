Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Про що домовилася Путін і Сі?

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав цей документ "концептуальним і програмним".

Окрім цього, було підписано низку інших документів, зокрема заяву про "зміцнення всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії" між Росією і Китаєм. Сторони також домовилися про продовження чинного договору про дружбу та співпрацю, до 25-річчя якого й було присвячено візит Путіна до Пекіна.

Відносини КНР і Росії підіймаються на нову висоту,

– заявив за підсумками переговорів Сі Цзіньпін.

У декларації про "становлення багатополярного світу та міжнародних відносин нового типу" Росія та Китай також розкритикували країни Заходу. У документі сторони виступили проти використання теми прав людини для втручання у внутрішні справи інших держав та заявили про неприпустимість політизації правозахисних питань.

Крім того, у заяві наголошується, що міжнародні суперечки й конфлікти мають вирішуватися мирним шляхом із "усуненням їхніх першопричин".

Володимир Путін також заявив, що відносини між двома країнами "вийшли на безпрецедентно високий рівень". За його словами, рушієм економічної співпраці між Росією та Китаєм залишається взаємодія в енергетичній сфері.

На тлі кризи на Близькому Сході Росія, як і раніше, зберігає за собою роль надійного постачальника ресурсів, а Китай – відповідального споживача цих ресурсів,

– підкреслив російський диктатор.

Експерти називають однією з головних цілей візиту Володимира Путіна до Китаю спробу просунути будівництво. газопроводу "Сила Сибіру-2". У Москві цей проєкт вважають ключовим для компенсації втрати європейського ринку газу після повномасштабного вторгнення в Україну.

Ушаков заявив, що під час візиту сторони досягли домовленостей щодо спільних енергетичних проєктів, а також "деяких дуже важливих" рішень в іншій сфері. Водночас деталей він не навів.

Цікаво! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у розмові з 24 Каналом зазначив, що Росію у Китаї сприймають як ресурсну базу та партнера, якого можна використати при першій-ліпшій нагоді. За його словами, у Москві це також розуміють, але росіяни зараз пов'язані партнерством з Пекіном. Желіховський додав, що зараз Росія бачить альтернативу у співпраці зі Сполученими Штатами – саме з цим пов'язане відродження відносин і різного роду зв'язків між країнами.

Чому візит Путіна відбувається саме зараз?

Політолог Вадим Денисенко розповів, що візит Путіна до Китаю готувався достатньо давно, адже традиційно у парний рік російський президент їде до Китаю, а в непарний – очільник Китаю їде до Москви.

Водночас, за його словами, очільник Кремля не міг відвідати Китай раніше, ніж Дональд Трамп, який перебував у Пекіні 13 – 15 травня.

Як зазначив Денисенко, Сі Цзіньпін насамперед прагнув провести переговори з президентом США як світової наддержави та обговорити ключові глобальні питання, тоді як розмова з Путіним стосувалася інших тем. За його словами, Пекін прагне впливати на формування відносин у форматах Китай – США – ЄС і Китай – США – ЄС – Росія, а також активно розвиває контакти з державами Чорноморського та Каспійського регіонів.