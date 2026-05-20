О чем договорились Путин и Си?

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков назвал этот документ "концептуальным и программным".

Кроме этого, был подписан ряд других документов, в частности заявление об "укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" между Россией и Китаем. Стороны также договорились о продлении действующего договора о дружбе и сотрудничестве, к 25-летию которого и был приурочен визит Путина в Пекин.

Отношения КНР и России поднимаются на новую высоту,

– заявил по итогам переговоров Си Цзиньпин.

В декларации о "становлении многополярного мира и международных отношений нового типа" Россия и Китай также раскритиковали страны Запада. В документе стороны выступили против использования темы прав человека для вмешательства во внутренние дела других государств и заявили о недопустимости политизации правозащитных вопросов.

Кроме того, в заявлении отмечается, что международные споры и конфликты должны решаться мирным путем с "устранением их первопричин".

Владимир Путин также заявил, что отношения между двумя странами "вышли на беспрецедентно высокий уровень". По его словам, двигателем экономического сотрудничества между Россией и Китаем остается взаимодействие в энергетической сфере.

На фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия, по-прежнему, сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов,

– подчеркнул российский диктатор.

Эксперты называют одной из главных целей визита Владимира Путина в Китай попытку продвинуть строительство. газопровода "Сила Сибири-2". В Москве этот проект считают ключевым для компенсации потери европейского рынка газа после полномасштабного вторжения в Украину.

Ушаков заявил, что во время визита стороны достигли договоренностей по совместным энергетическим проектам, а также "некоторых очень важных" решений в другой сфере. В то же время деталей он не привел.

Интересно! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в разговоре с 24 Каналом отметил, что Россию в Китае воспринимают как ресурсную базу и партнера, которого можно использовать при любой возможности. По его словам, в Москве это также понимают, но россияне сейчас связаны партнерством с Пекином. Желиховский добавил, что сейчас Россия видит альтернативу в сотрудничестве с Соединенными Штатами – именно с этим связано возрождение отношений и разного рода связей между странами.

Почему визит Путина происходит именно сейчас?

Политолог Вадим Денисенко рассказал, что визит Путина в Китай готовился достаточно давно, ведь традиционно в четный год российский президент едет в Китай, а в нечетный – глава Китая едет в Москву.

В то же время, по его словам, глава Кремля не мог посетить Китай раньше, чем Дональд Трамп, который находился в Пекине 13 – 15 мая.

Как отметил Денисенко, Си Цзиньпин прежде всего стремился провести переговоры с президентом США как мировой сверхдержавы и обсудить ключевые глобальные вопросы, тогда как разговор с Путиным касался других тем. По его словам, Пекин стремится влиять на формирование отношений в форматах Китай – США – ЕС и Китай – США – ЕС – Россия, а также активно развивает контакты с государствами Черноморского и Каспийского регионов.