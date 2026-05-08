Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Коли чекати представників Трампа у Києві?

Сьогодні, 8 травня, Зеленський заслухав доповідь Рустема Умєрова за підсумками його зустрічей у США. Перемовини, за словами президента, були змістовними.

Наразі у Києві узгоджують графік подальших візитів. Очікується, що наприкінці весни – на початку літа відбудеться візит представників Дональда Трампа до столиці.

Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію,

– зауважив Зеленський.

Як минули переговори у США?

Глава держави зауважив, що під час попередніх зустрічей української та американської делегацій сторони обговорили гуманітарні питання, зокрема продовження обмінів військовополоненими.

Крім того, наразі доопрацьовуються деталі можливих домовленостей, які мають посилити українську безпеку.

Важливо! У ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу відставний офіцер Армії США та екскомандувач американських сил у Європі генерал Бен Годжес зауважив, що головною опорою гарантій безпеки для України може стати вона сама. Мовиться насамперед про потужну, забезпечену та боєздатну армію, ефективну систему мобілізації та здатність швидко розгортати сили у разі загрози. Також генерал відзначив роль власної оборонної промисловості у гарантіях безпеки – тут важливо скоротити на мінімум залежність від зовнішніх постачальників. Окрім того, запорукою надійних гарантій безпеки від російської агресії є розвідка та позиція суспільства.

Зеленський відзначив конструктив у діалозі та наголосив на необхідності рухатись до миру через зміцнення України й двосторонніх відносин зі США.

Чому представники США не поспішають до України?

Ще на початку квітня Володимир Зеленський повідомляв про візит американських представників, зокрема Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Однак точну дату візиту тоді також не назва. Володимир Зеленський сказав, що вважає справедливим те, що представники США прибудуть в Україну, оскільки вони багато разів бували у Москві.

Дещо раніше очільник Офісу президента також заявляв про приїзд американської делегації. Тоді він називав орієнтовну дату візиту – невдовзі після великодніх свят.

Політолог Микола Давидюк припустив, що імовірний візит Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера може бути пов'язаний зі спробою перезапустити мирні переговори щодо завершення війни в Україні.

Очевидно, що представники Трампа відкладають приїзд до Києва. Видання Kyiv Independent припускає, що причина цього – сумніви у досягненні реальних результатів мирних переговорів щодо України. Окрім цього, варто зауважити, що переговірники нині глибоко зосереджені на питаннях розв'язання війни на Близькому Сході між США та Іраном.