Про це йдеться в матеріалі Kyiv Independent.
Чому представники Трампа не їдуть до Києва?
Попри місяці внутрішніх обговорень можливого візиту, який мав би стати першою поїздкою Віткоффа і Кушнера в Україну, обидва спецпредставники Трампа вже неодноразово відвідували Москву для зустрічей із Володимиром Путіним.
Вони багато разів обіцяли приїхати до Києва, але досі жодного разу не виконали своєї обіцянки,
– зазначив один із високопосадовців, обізнаний із ситуацією.
Співрозмовник видання також підкреслив роздратування Києва через дисбаланс у дипломатичній взаємодії.
Це невдоволення лунало й публічно: Володимир Зеленський критикував підхід спецпредставників Трампа, називаючи їхні поїздки до Росії без візиту до України проявом неповаги.
Це неповага – їздити в Москву і не приїхати в Київ,
– заявляв він.
Передбачалося, що візит Віткоффа і Кушнера стане не лише жестом доброї волі, а й поштовхом до відновлення тристороннього діалогу між Україною, Росією та США в момент, коли переговори фактично зайшли в глухий кут.
За даними джерел, Віткофф і Кушнер мали спочатку приїхати до Києва, зустрітися із Зеленським, а вже потім вирушити до Москви на переговори з Путіним.
Однак наразі візит ускладнюють кілька факторів.
Зокрема, обидва спецпредставники глибоко залучені до переговорів між США та Іраном, які домінують у зовнішньополітичному порядку денному Вашингтона. Як зазначив один із чиновників, Україна більше не є головним фокусом дипломатії США.
Додатковою перешкодою є логістика, адже зараз дістатися Києва можна лише залізницею.
У них є своя проблема з необхідністю їздити потягом. Віткоффу важко,
– зазначило одне з джерел.
Втім, головна причина затримки – відсутність прогресу в переговорах і ризик того, що візит лише підкреслить цей глухий кут.
Ключовим каменем спотикання досі залишається питання територій. Росія продовжує наполягати на виведенні українських військ із підконтрольних частин Донбасу як передумові будь-якої угоди. Водночас Київ це відкидає і наголошує, що основою для перемир'я може бути лише заморозка нинішньої лінії фронту.
Американський чиновник підтвердив, що поїздка Віткоффа і Кушнера все ще обговорюється, але "поки не підтверджена".
Як зазначають у Kyiv Independent, попри паузу в контактах на найвищому рівні, Київ і Вашингтон продовжують підтримувати зв'язок через різні канали. Українська сторона також працює над пошуком нових форматів співпраці зі США, щоб активізувати взаємодію.
Відсутність прогресу визнають і у Європі
Нещодавно висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що в переговорному процесі щодо України "нічого не відбувається" і зараз ситуація зайшла в глухий кут.
За її словами, також наразі не спостерігається посилення тиску на Росію. Вона підкреслила, що Європейський Союз очікував би більш жорстких заходів впливу на Москву з огляду на її дії та участь у підтримці інших конфліктів – зокрема війни з Іраном.
Відомо також, що днями міністри закордонних справ країн Євросоюзу також проведуть засідання на Кіпрі, на якому обговорять вимоги до Росії щодо завершення війни проти України.