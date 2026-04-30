Про це повідомляє Суспільне.

Чи є прогрес у переговорах?

Днями російський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Згодом Кая Каллас заявила, що після цього діалогу залишається багато запитань. Зокрема, за її словами, викликає занепокоєння міжнародні заяви Росії – щодо позиції країни стосовно конфліктів із Заходом.

Окремо Кая Каллас зазначила, що наразі не спостерігається посилення тиску на Росію. Вона підкреслила, що Європейський Союз очікував би більш жорстких заходів впливу на Москву з огляду на її дії та участь у підтримці інших конфліктів.

Чи означає це, що на Росію також чиниться більший тиск, оскільки вона допомагає, як ви знаєте, Ірану вести війну проти них? Тож ми хотіли б бачити також цей тиск, а ми не побачили цього під час того дзвінка,

– підсумувала вона.

Після зустрічі Нордично-Балтійської вісімки (NB8) журналісти поцікавилися у дипломатки, чи не ставить Європа під загрозу власні інтереси, утримуючись від діалогу з Росією, тоді як США продовжують контакти.

У відповідь Кая Каллас зазначила, що наразі не бачить готовності Москви до діалогу, а відтак, за її словами, Європі немає підстав ініціювати такі переговори.

Ми не повинні принижувати себе, виступаючи в ролі прохачів, мовляв, "будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами", але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони перейшли від удавання переговорів до реальних переговорів,

– наголосила вона.

Відомо, що днями міністри закордонних справ країн Євросоюзу також проведуть засідання на Кіпрі, на якому обговорять вимоги до Росії щодо завершення війни проти України.

