Про це 24 Каналу розповів американський журналіст та історик Девід Саттер, наголосивши, що у Росії наразі відчувається нестача людей не тільки на полі бою, але й у цивільному секторі. Також, як вважає адмірал НАТО Джузеппе Каво, росіяни втрачають близько 35 тисяч осіб на місяць, при цьому за 10 років афганської війни СРСР втратив 20 тисяч військових.

Як мобілізація може вплинути на процеси всередині Росії?

Саттер зауважив, що Кремль може піти на певні домовленості з Україною на мирних перемовинах, якщо йому доведеться проводити мобілізацію. Її наслідки будуть дуже болючими для росіян.

"Проблема не тільки у ймовірності внутрішнього повстання у спецслужбах, армії чи інших структурах. Мобілізація стане ударом по російській економіці, тим більше, що в Росії вже відчувається дефіцит людей, зокрема, у військовому секторі", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що у Росії не вистачає людей на заводах, установах. А через великі втрати на фронті і брак живої сили в країні триває прихована мобілізація. Якщо влада продовжить забирати на війну росіян, то економіці загрожує колапс. За його словами, "не буде кому наповнювати коштами бюджет Росії", відповідно, ймовірність тотальної мобілізації в Росії є невеликою.

Якщо ж влада мобілізуватиме росіян, які не захочуть воювати, постане питання, за словами журналіста, що їй з цим робити. Тому що доведеться цим мобілізованим платити так само як і солдатам-контрактникам. Якщо ж Кремль відправить мобілізованих на фронт з мінімальною підготовкою та не заплативши відповідні кошти, це призведе до ще більшої кількості смертей. Тоді у країні залишиться ще менше людей для економіки.

Тоді економічний колапс у Росії може виявитися настільки ж значущим і вирішальним фактором для остаточної перемоги України, наскільки таким міг би стати колапс російського фронту,

– наголосив Девід Саттер.

Історик нагадав, що Перша світова війна закінчилася, тому що Німеччина була економічно виснажена і не могла продовжувати військові дії. Водночас мобілізація не є вирішенням будь-якої проблеми, з якою стикається Росія. А без мобілізації і також завдяки ефективному використанню дронів українськими силами, Москва матиме все менше людей для наступів. Тому Кремль не зможе досягти чогось більшого, ніж те, чого вже досяг.

На сьогодні, судячи з усіх ознак, ситуація складається не на користь росіян. Ініціатива поступово починає переходити до України,

– вважає він.

Тому європейцям, на думку Саттера, надзвичайно важливо продовжувати свою підтримку України і нарощувати її. Проте й Сполучені Штати Америки нарешті мають, за його словами, усвідомити усю ганебність політики, яку вони проводять з того часу, коли до влади прийшов Дональд Трампа, та надалі мають надавати повну підтримку Києву.

Історик додав, що прогрес у мирних перемовинах можливий, проте важко припустити, в якому форматі вони будуть проходити. Імовірно, що це не будуть прямі переговори між Зеленським та Путіним.

Путін втрачає підтримку росіян: що відбувається?

За даними опитувань, рейтинги Володимира Путіна всередині Росії стрімко падають. Впродовж тижня рівень схвалення його діяльності знизився на 1,1% і становить 65,6%. А рівень довіри до самого очільника Кремля впав на 1% і досяг 71%.

В цілому падіння підтримки Путіна спостерігається вже сім тижнів поспіль. Причинами цього вважаються блокування соцмереж і обмеження роботи мобільного інтернету у Росії, а також зростання цін та втома росіян від війни.