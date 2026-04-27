Заяву Володимира Путіна на Раді законодавців 27 квітня передає російське пропагандистське видання Lenta.ru.

Чому Путін сказав, що "Росія – вічна"?

Володимир Путін заявив, що бізнес у Росії стикається з "адміністративними та бюрократичними перепонами, які ускладнюють реалізацію ініціатив". За його словами, такі "бар'єри" потрібно "поступово усувати, щоб забезпечити ефективніший розвиток економіки".

Водночас він окреслив власне бачення майбутнього країни-агресорки, наголосивши на її "історичній тяглості" та "існуванні поза короткостроковими політичними циклами". У цьому контексті Путін знову вдався до риторики про "вічність" Росії.

Зайві бар'єри гальмують розвиток, це явища тимчасові, ті, що проходять. А Росія – вічна,

– цинічно заявив Путін.

Тому за словами російського диктатора, законодавство Росії має бути "гнучким, динамічним, прогресивним, спрямованим у майбутнє". Але поки невідомо, в яке саме майбутнє воно буде спрямовано, поки Росія продовжує повномасштабну війну проти України.

До речі, публіцист та експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов припустив в етері 24 Каналу, що Володимир Путін починає втрачати контроль над власними пропагандистами та лідерами думок. Експерт відзначив, що все більше відверто пропутінських блогерів починають критикувати режим.

