На це великою мірою впливають системні українські атаки на нафтові об'єкти в Росії. Втім, і сам Путін сприяє краху свого режиму. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, які процеси зараз почалися в Росії, чому Путін поступово починає втрачати контроль і чи справді росіяни можуть повстати проти диктатора.

Чому насправді депутат Держдуми заговорив про революцію?

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що еліти у Росії не є однорідними. Багатьом не подобаються методи ФСБ, зокрема блокування інтернету та соцмереж. Через них страждає рейтинг Путіна.

Незадоволеними є і військові блогери, через яких намагаються запускати обережну критику тих чи інших рішень. Проте заява Геннадія Зюганова про можливу революцію у Росії не є насправді критикою влади. Власне, вона розрахована на протилежний ефект.

Коли Зюганов каже про революцію, то це викликає сміх. Все це є намаганням додати щось несерйозне до думок про протести в Росії. Це маргіналізація. Хто говоритиме про протест, якщо про нього говорить Зюганов, божевільна людина,

– наголосив Коваленко.

Росіяни, особливо молодь, не сприймають подібних постатей та їхні заяви серйозно. Натомість, якби з подібним меседжем вийшла людина, яку знає та якій довіряє більшість, ефект був би геть іншим.

"Якби умовний Дмитро Нагієв вийшов би і заговорив би про це, то підтягнув би за собою якусь аудиторію. Люди повірили б, що якийсь теоретично одноденний протест без бійок є можливим. А Зюганова навмисно пускають, аби він маргіналізував саму ідею протесту. Все для того, щоб вона одразу померла", – пояснив керівник ЦПД.

Зверніть увагу! Дмитро Нагієв є популярним російським актором. З початком повномасштабної війни він відкрито не виступав із засудженнями агресії. Проте кілька його заяв з м'якою критикою війни стали резонансними. Він також висловлював незадоволення путінським режимом. Відомо, що він виїжджав з Росії до ОАЕ, проте повернувся туди знову, продовжуючи свою акторську діяльність.

На думку Андрія Коваленко, справжній протест в Росії стане можливим лише тоді, якщо силова вертикаль почне розвалюватися. Також все може початися з міжусобиць у російських республіках.

Якщо, наприклад, силова вертикаль Татарстану та еліти увійдуть в змову проти Путіна, то вони зможуть опиратися на підтримку з-за кордону. Теоретично можемо говорити про Азербайджан та Україну. Але це я собі фантазую. Деякі республіки можуть орієнтуватися на китайські спецслужби. З цими складовими ми можемо говорити про якийсь протест,

– додав Коваленко.

Проте варто розуміти, що зараз вертикаль російського режиму ще стійка. Якщо протести й виникатимуть, то будуть контрольованими, підсумував керівник ЦПД.

Чому восени в Росії все може погіршитися?

Цікаво, що у Росії почали більше писати про те, що рейтинги Путіна падають з рекордною швидкістю. Зокрема, нещодавно Всеросійський центр вивчення суспільної думки опублікував дані, згідно з якими 24,1% росіян не довіряють Володимиру Путіну. Крім того, 23,3% респондентів не схвалюють його роботу на посаді президента Росії.

Політтехнолог Тарас Загородній зауважив, що ситуація для Путіна, як і для всієї Росії, справді погіршується.

Це ще не перелом, але у Росії відбувся надлам. Це бачимо і по багатьох настроях еліти, і по реакції на системні українські удари. Восени у Росії може багато всього статися, якщо Україна продовжить так вибивати нафтову галузь. Зійтись можуть кілька факторів,

– зазначив політтехнолог.

Річ у тім, що у вересні 2026 року у Росії пройдуть вибори до Держдуми. Після виборів, у жовтні, у Росії планують підіймати ціну на комунальні послуги. Паралельно з цим удари по російських нафтових об'єктах можуть вплинути на збір урожаю.

Очевидно, що все це суттєво може збільшити внутрішню дестабілізацію в Росії.

"Зюганов бачить ситуацію в економіці і дуже нервує. Він розуміє: якщо щось станеться – його теж не пожаліють. Йому не знайдеться місця новій Росії, якщо вона, звісно, буде. Тому він і метушиться. Для нас це дуже добре", – додав Загородній.

Як розвиватиметься далі ситуація у Росії багато у чому залежить від можливостей України. Якщо системні удари по різних потужностях ворога продовжаться, путінський режим вже нічого не зможе врятувати.

Як Путін поступово втрачає контроль?

Крім інших проблем, Путін починає втрачати контроль над власними пропагандистами та лідерами думок, вважає публіцист та експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов. Все більше відверто пропутінських блогерів починають критикувати режим.

У них немає контролю, який був раніше, який підтримували і до повномасштабного вторгнення. Все тому, що система поступово йде шкереберть. Накопичують проблеми, внутрішні конфлікти, які час від часу прориваються назовні,

– зазначив Богданов.

Публічне звернення російської блогерки Вікторії Боні до Путіна з критикою його дій, заяви Геннадія Зюганова – все це, на думку публіциста, є черговими свідченнями, що ситуація стає дедалі руйнівнішою.

"Далі системна втрата контролю ставатиме все масштабнішою. Це вже не схоже на сплановану історію, коли Путін у хитрий спосіб готує росіян до "договорнячка". Гадаю, путінське оточення справді цього б хотіло, вони шукають шляхів для закінчення війни. Але до цього не готовий сам Путін. Тому відбувається системна криза режиму", – пояснив Богданов.

Масштабні хвилі невдоволення росіян – це те, з чим вже не може впоратися Путін. Його запас легітимності, який існував до великої війни, просто вичерпався. Далі все може лиш погіршуватися.

