Це максимальні показники від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє "Агентство".
Про що свідчать опитування?
Порівняно з минулим тижнем рівень схвалення діяльності Путіна впав на 1,1% і досяг 65,6%. Рівень довіри до Путіна також знизився на 1% – до 71%.
За словами джерела видання "Медуза" в одному з лояльних до російської влади ЗМІ, від політичного блоку адміністрації Путіна надійшла рекомендація у публікаціях посилатися на рейтинг диктатора, який надав Фонд "Громадська думка" (ФОМ) або ж взагалі не повідомляти про це.
Відповідно до даних ФОМ, 76% опитаних росіян вважають, що так званий очільник Кремля працює на своїй посаді "швидше добре", а 74% довіряють йому.
Сім тижнів поспіль фіксується падіння рейтингів кремлівського диктатора. Політтехнолог, який співпрацює з адміністрацією Путіна, назвав причини зниження підтримки. За його словами, це блокування Telegram та обмеження мобільного інтернету, а також зростання цін та втома росіян від війни.
Цікаво, що навіть пропагандисти критикують Кремль. Невдоволення Путіним зростає на тлі збільшення атак українських дронів по стратегічних об'єктах у Росії. Адже російська влада демонструє свою безпорадність у захисті країни.
Останні заяви Путіна
Володимир Путін заявив, що знає, чим завершиться війна в Україні. За його словами, у Кремлі вже нібито визначилися з фіналом війни. Однак оприлюднювати інформацію про це наразі не планують. Диктатор упевнений, що усі завдання так званої "сво" будуть виконані.
Водночас Путін вперше прокоментував обмеження інтернету в Росії. Він розповів, що росіяни, які живуть у регіонах біля кордону з Україною, зіштовхнулися з урядовими обмеженнями на інтернет під час "терористичних атак". Саме так диктатор назвав українські удари по російській військовій оборонній та нафтовій інфраструктурі. Він виправдовувався тим, що Росія мусить приділяти пріоритетну увагу захисту власного населення, особливо цивільного.