Это максимальные показатели с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает "Агентство".
О чем свидетельствуют опросы?
По сравнению с прошлой неделей уровень одобрения деятельности Путина упал на 1,1% и достиг 65,6%. Уровень доверия к Путину также снизился на 1% – до 71%.
По словам источника издания "Медуза" в одном из лояльных к российской власти СМИ, от политического блока администрации Путина поступила рекомендация в публикациях ссылаться на рейтинг диктатора, который предоставил Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) или же вообще не сообщать об этом.
Согласно данным ФОМ, 76% опрошенных россиян считают, что так называемый глава Кремля работает на своем посту "скорее хорошо", а 74% доверяют ему.
Семь недель подряд фиксируется падение рейтингов кремлевского диктатора. Политтехнолог, сотрудничающий с администрацией Путина, назвал причины снижения поддержки. По его словам, это блокировка Telegram и ограничения мобильного интернета, а также рост цен и усталость россиян от войны.
Интересно, что даже пропагандисты критикуют Кремль. Недовольство Путиным растет на фоне увеличения атак украинских дронов по стратегическим объектам в России. Ведь российские власти демонстрируют свою беспомощность в защите страны.
Последние заявления Путина
Владимир Путин заявил, что знает, чем завершится война в Украине. По его словам, в Кремле уже якобы определились с финалом войны. Однако обнародовать информацию об этом пока не планируют. Диктатор уверен, что все задачи так называемой "сво" будут выполнены.
В то же время Путин впервые прокомментировал ограничения интернета в России. Он рассказал, что россияне, которые живут в регионах возле границы с Украиной, столкнулись с правительственными ограничениями на интернет во время "террористических атак". Именно так диктатор назвал украинские удары по российской военной оборонной и нефтяной инфраструктуре. Он оправдывался тем, что Россия должна уделять приоритетное внимание защите собственного населения, особенно гражданского.