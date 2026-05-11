Кремль не может справиться с проблемами, которые возникают внутри страны. Об этом говорится в материале The Economist.

Как Украина истощает Россию?

Нынешний парад 9 мая в Москве стал одним из самых скромных за последние десятилетия. Впервые за много лет по Красной площади не проехала тяжелая военная техника, а само мероприятие, которое должно было демонстрировать силу России, наоборот показало ее уязвимость на фоне войны против Украины.

Как пишет The Economist, ситуация на фронте также свидетельствует об изменении тенденций. После сложной зимы Украина начала активнее наносить удары по российским войскам и объектам в тылу. По оценкам аналитиков издания, российское весеннее наступление не дало ожидаемых результатов, а в отдельных районах армия России даже потеряла контроль над территориями.

Эксперты отмечают, что значительную роль в этом играют украинские FPV-дроны и удары беспилотниками средней дальности. Они поражают склады боеприпасов, командные пункты, системы ПВО и места концентрации техники и личного состава. Поэтому Россия сталкивается не только с военными, но и с психологическими потерями, ведь все больше территорий оказываются в зоне досягаемости украинских дронов.

Аналитики The Economist также обращают внимание на высокие потери российской армии. По их оценкам, ежемесячные потери превышают темпы пополнения личного состава, а соотношение погибших к раненым стало значительно хуже, чем раньше.

По мнению военных экспертов, ближайшие месяцы могут стать решающими для дальнейшего хода войны. Они считают, что России все сложнее защищать свои объекты и поддерживать наступательные возможности на прежнем уровне.

К слову, генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил 24 Каналу, что Владимир Путин видит отсутствие перспектив в войне, хотя и не хочет ее завершать. По его словам, Кремль будет искать момент для выхода из конфликта на выгодных для себя условиях и без потери репутации.

Почему для Путина важно закончить войну в Украине на тех условиях, которые выгодны ему?

Для Владимира Путина завершение войны на собственных условиях является вопросом не только геополитики, но и сохранения власти внутри России. В Кремле опасаются, что прекращение боевых действий без демонстрации "победы" может вызвать недовольство среди элит, силовиков и части общества.

В течение лет российские власти строили риторику вокруг "борьбы с Западом" и так называемой "защиты Донбасса", поэтому любые действия могут ударить по образу Путина как сильного лидера. Кроме того, российская экономика в значительной степени перешла на военные рельсы, и резкое завершение войны создает риски для промышленности, бюджета и рынка труда.

В то же время Кремль стремится использовать войну для достижения стратегических целей – усиления влияния на Украину и сдерживания расширения НАТО. Именно поэтому Москва пытается добиться такого завершения конфликта, которое позволило бы сохранить контроль над частью оккупированных территорий и подать результат как политическую победу.

Путин может даже согласиться на встречу с Зеленским?

В последнее время Владимир Путин смягчил публичную риторику в отношении украинской власти на фоне обсуждений возможных прямых переговоров с Киевом. В Кремле все чаще допускают сценарий личной встречи с президентом Украины Владимира Зеленского для обсуждения завершения войны.

В начале полномасштабного вторжения Путин, наоборот, использовал жесткие заявления и призвал украинских военных к смене власти в Украине. Теперь же Москва демонстрирует готовность к диалогу, хотя отмечает, что встреча возможна только после достижения предварительных договоренностей по мирному соглашению.

Со своей стороны Зеленский также заявил о готовности к переговорам. В Кремле утверждают, что Путин не исключает встречи как в Москве, так и на территории другого государства, однако только при условии заключения договоренностей, которые, по словам российской стороны, будут иметь "долгосрочный исторический характер".