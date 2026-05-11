Кремль не може впоратися із проблемами, які виникають всередині країни. Про це йдеться в матеріалі The Economist.

Дивіться також Небезпечний і неадекватний, – генерал армії сказав, як діятиме Путін після провального параду

Як Україна виснажує Росію?

Цьогорічний парад 9 травня у Москві став одним із найскромніших за останні десятиліття. Вперше за багато років по Красній площі не проїхала важка військова техніка, а сам захід, який мав демонструвати силу Росії, навпаки показав її вразливість на тлі війни проти України.

Як пише The Economist, ситуація на фронті також свідчить про зміну тенденцій. Після складної зими Україна почала активніше завдавати ударів по російських військах і об'єктах у тилу. За оцінками аналітиків видання, російський весняний наступ не дав очікуваних результатів, а в окремих районах армія Росії навіть втратила контроль над територіями.

Експерти зазначають, що значну роль у цьому відіграють українські FPV-дрони та удари безпілотниками середньої дальності. Вони вражають склади боєприпасів, командні пункти, системи ППО та місця концентрації техніки й особового складу. Через це Росія стикається не лише з військовими, а й із психологічними втратами, адже дедалі більше територій опиняються в зоні досяжності українських дронів.

Аналітики The Economist також звертають увагу на високі втрати російської армії. За їхніми оцінками, щомісячні втрати перевищують темпи поповнення особового складу, а співвідношення загиблих до поранених стало значно гіршим, ніж раніше.

На думку військових експертів, найближчі місяці можуть стати вирішальними для подальшого перебігу війни. Вони вважають, що Росії дедалі складніше захищати свої об'єкти та підтримувати наступальні можливості на попередньому рівні.

До слова, генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив 24 Каналу, що Володимир Путін бачить відсутність перспектив у війні, хоча й не хоче її завершувати. За його словами, Кремль шукатиме момент для виходу з конфлікту на вигідних для себе умовах і без втрати репутації.

Чому для Путіна важливо закінчити війну в Україні на тих умовах, які вигідні йому?

Для Володимира Путіна завершення війни на власних умовах є питанням не лише геополітики, а й збереження влади всередині Росії. У Кремлі побоюються, що припинення бойових дій без демонстрації "перемоги" може викликати невдоволення серед еліт, силовиків і частини суспільства.

Протягом років російська влада будувала риторику навколо "боротьби із Заходом" та так званого "захисту Донбасу", тому будь-які дії можуть вдарити по образу Путіна як сильного лідера. Крім того, російська економіка значною мірою перейшла на воєнні рейки, і різке завершення війни створює ризики для промисловості, бюджету та ринку праці.

Водночас Кремль прагне використати війну для досягнення стратегічних цілей – посилення впливу на Україну та стримування розширення НАТО. Саме тому Москва намагається домогтися такого завершення конфлікту, яке дозволило б зберегти контроль над частиною окупованих територій і подати результат як політичну перемогу.

Путін може навіть погодитися на зустріч із Зеленським?

Останнім часом Володимир Путін пом'якшив публічну риторику щодо української влади на тлі обговорень можливих прямих переговорів із Києвом. У Кремлі дедалі частіше допускають сценарій особистої зустрічі з президентом України Володимира Зеленським для обговорення завершення війни.

На початку повномасштабного вторгнення Путін, навпаки, використовував жорсткі заяви та закликав українських військових до зміни влади в Україні. Тепер же Москва демонструє готовність до діалогу, хоча наголошує, що зустріч можлива лише після досягнення попередніх домовленостей щодо мирної угоди.

Зі свого боку Зеленський також заявив про готовність до переговорів. У Кремлі стверджують, що Путін не виключає зустрічі як у Москві, так і на території іншої держави, однак лише за умови укладення домовленостей, які, за словами російської сторони, матимуть "довгостроковий історичний характер".