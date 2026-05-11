Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, як цей епізод вплинув на самого Володимира Путіна. На його думку, після такого провалу глава Кремля може поводитися ще небезпечніше і шукати нові способи тиску.

Парад у Москві оголив слабкість Путіна

Парад 9 травня, який Кремль подавав як демонстрацію сили, цього разу спрацював навпаки. Замість образу лідера, який контролює війну і диктує свої умови, Володимир Путін показав, що вже не має ні колишньої впевненості, ні відчуття стратегічної переваги.

Нагадаємо! 9 травня на Красній площі у Москві пройшов парад, під час якого Володимир Путін говорив переважно про "рускій характер", історичну пам'ять та єдність фронту і тилу. Водночас у промові не прозвучало жодної конкретики про війну проти України та так звану "СВО", хоча саме цю тему Кремль намагався вписати в загальний історичний наратив.

Росія не змогла зламати Україну ні на фронті, ні масованими ударами, ні спробами дотиснути Київ до поступок щодо територій. Те, що ще торік Москва намагалася подавати як рух до перемоги, зараз виглядає як затягування війни без зрозумілого виходу і без результату, який можна було б продати навіть власному суспільству.

Парад показав, що Путін здувається. Він уже показав, що він невеликий, що він смішний. Так, у нього ще є ядерна зброя, так, він ще посилатиме на забій сотні тисяч людей. Але це вже агонія на перспективу. У нього немає не тільки карт на руках, у нього вже немає елементарного розуміння, що робити далі,

– сказав Маломуж.

За зовнішньою картинкою, яку Кремль старанно вибудовував до 9 травня, вже не видно ні домінування, ні політичної сили. Йдеться про стан, у якому Путін ще має ресурси для продовження війни, ще може кидати на фронт нові хвилі людей і далі триматися за ядерний шантаж, але вже не розуміє, що робити далі і як вийти з цієї історії без поразки.

Путін програє, і він це усвідомлює, і він боїться. Боїться сьогодні і особливо боїться на перспективу,

– наголосив генерал армії.

Цей страх, пов'язаний не лише з фронтом, що довше триває війна без результату, то більше для Кремля зростає ризик внутрішнього удару, коли вже самі росіяни почнуть питати, навіщо їх втягнули в цю авантюру і чому обіцяна "перемога" так і не настала.

Чому Путін після провалу стає ще небезпечнішим?

Після такого параду головна проблема не в самій слабкій картинці на Красній площі, а в тому, як на це реагує людина, яка звикла триматися на страху, помсті й демонстрації сили. Коли Путін бачить, що вже не справляє потрібного враження ні на світ, ні навіть на тих, кого вважав своїми союзниками, він не відступає, а шукає, чим перекрити цей політичний провал.

Важливо! Парад пройшов у значно скромнішому форматі, ніж у попередні роки: без звичної важкої військової техніки, лише з пішими колонами, кабріолетами та авіапролітом. Поруч із Путіним сиділи президенти Білорусі й Казахстану, а також учасник війни проти України, ще однією помітною деталлю стала участь у параді військових КНДР.

У такому стані він не діє раціонально і не думає про наслідки для власних людей чи для цивільних в Україні. Йдеться про лідера, який програє, розуміє це і боїться, а тому здатен відповідати не політичними кроками, а новими хвилями терору, навіть якщо це вже не дає йому жодної стратегічної переваги.

Я прямо скажу, що він в цій ситуації дуже небезпечний і неадекватний,

– сказав Маломуж.

Через це не варто було штучно розганяти напругу саме навколо параду і давати Кремлю додатковий емоційний подразник. У такому стані Путін цілком міг відреагувати не символічно, а максимально жорстко, намагаючись повернути собі образ сили через масований удар.

Він би вже завтра прямо або цієї ночі запустив би декілька тисяч дронів і сотні ракет. Це була б агонія, але в нас були б жертви,

– наголосив генерал армії.

Навіть якщо ціллю стали б урядові будівлі, частину ракет довелося б збивати над Києвом, а це означало б уламки, відхилення траєкторій і нові втрати серед цивільних. У цьому й полягала головна небезпека: не в політичному ефекті для Кремля, а в ціні, яку за таку "помсту" могли заплатити люди.

Путіну не дали розіграти сценарій помсти

Щоб не залишити Кремлю зручної рамки для такої ескалації, шукали не силовий, а політичний вихід із ситуації. Логіка була в тому, щоб забрати в Москви можливість подати події навколо 9 травня як "удар по параду", а потім загорнути власну атаку в риторику нібито законної відповіді.

Цікаво! В Associated Press писали, що святкування цього року проходило під безпрецедентними заходами безпеки через загрозу українських атак, а відсутність важкої техніки, перебої зі зв'язком і скасування урочистостей у частині міст свідчили про зростання впливу війни на внутрішню ситуацію в Росії. Там також звертали увагу, що перемир'я не зняло напруги повністю, а сторони продовжували звинувачувати одна одну в його порушенні.

Для цього, за словами Маломужа, велася системна робота з Дональдом Трампом, його найближчим оточенням і радниками. Ішлося про окремий сценарій, який не ставав би ні на українську, ні на російську позицію, а переводив би ситуацію в іншу площину – пролонгацію мирного процесу ще на кілька днів.

Ми системно працювали з Трампом, з його найближчим оточенням. І говорили: давайте вийдемо третім сценарієм. Ситуація з парадом і можливими ударами зайшла в такий складний кут, що дійсно могла вийти на складну модель. Але ми вийшли,

– сказав Маломуж.

У цьому підході важливо було не підтримати чиюсь уже озвучену позицію на 9 чи 10 травня, а дати окрему ініціативу, яка збивала б напругу і не залишала Путіну публічного прикриття для нової атаки. Так Кремль втрачав можливість розіграти роль "ображеної сторони", яка нібито змушена відповідати на "теракт".

І ми достойно вийшли з цієї ситуації. Ми показали, що стійко стоїмо. Усі порушення, яких допускаються Путін і його команда на фронті та по наших територіях, ми відбиваємо і показуємо, що не він керує процесом. Ми вже управляємо ситуацією і тримаємо стрій. Ми тримаємо не нижчу планку,

– підкреслив Маломуж.

У разі іншого розвитку подій Москва отримала б зручний сценарій для виправдання нової хвилі ударів. Якраз цього і вдалося уникнути: Путіну не дали політичного приводу перевести власний провал у показову помсту.

Що відомо про парад 9 травня у Москві?

У Москві 9 травня діяли посилені обмеження безпеки. Жителі скаржилися на перебої з мобільним інтернетом, месенджерами, банківськими застосунками, картами і навіть СМС, а в центрі міста перекривали рух транспорту й змінювали роботу метро, де частина станцій тимчасово працювала лише на вхід та пересадку.

Віктор Трегубов розповів, що 8 травня російська армія не припиняла наступальні дії на фронті, хоча вже з 00:00 до 05:00 9 травня у зоні відповідальності Угруповання об'єднаних сил атак не фіксували.

За його оцінкою, росіяни турбувалися про парад і використовували паузу для перекидання сил, а в ніч на 9 травня Росія все одно вдарила по Україні балістичною ракетою та 43 безпілотниками.